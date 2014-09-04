On binler Boko Haram'dan kaçıyor



Birleşmiş Milletler, radikal İslamcı Boko Haram örgütü ile Nijerya ordusu arasındaki çatışmalar yüzünden 2013 yılının nisan ayından bu yana 80 binin üzerinde Nijeryalının evini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, ülkesinden kaçmak zorunda kalan Nijeryalıların çoğunun yıllardır devam eden kuraklık ve aşırı sel baskınları nedeniyle gıda sıkıntısının hakim olduğu komşu ülke Nijer'in doğusuna sığınmak zorunda kaldığı belirtildi.

İslamcı Boko Haram örgütü yıllardır Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkenin kuzeyinde bir şeriat devleti kurmak amacıyla hükümete karşı savaşıyor. Örgüt 2009 yılından bu yana kilise, polis teşkilatları, okul ve köylere düzenledikleri saldırılarla en az 10 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Boko Haram örgütünün, El Kaide gibi terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Boko Haram örgütü kısa süre önce Nijerya'da hilafet ilan etmiş ancak Nijerya yönetimi bunun kabul edilmediğini ve hükümsüz olduğunu açıklamıştı.