Ömür uzatan 20 gıda!

İngiltere’de Leeds Üniversitesi gıda bilimi departmanından Profesör Garry Williamson, ömrü uzatan gıdalardan oluşan 20 maddelik bir liste hazırladı.
Balık ye, sağlıklı olÇiğ beslen, genç kal
Tamamı polifenol olarak bilinen doğal kimyasallar açısından zengin olan bu gıdaların, kalp krizine karşı koruma da dahil sağlığa birçok faydası bulunuyor. Meyve ve sebze ağırlıklı listede yer alan gıdalar yaşlanma sürecini yavaşlatıyor, hücreleri koruyor. Williamson, “Çalışmalar polifenol açısından zengin gıdaların koruyucu etkisini destekliyor. Beslenmede meyve ve sebze eksikliği kronik hastalık riskini de artırır” dedi. İşte o gıdalar
Elma
Böğürtlen
Siyah çay
Yaban mersini
Brokoli
Kepek
Kiraz
Kiraz domates
Kahve
Kızılcık
Siyah çikolata
Yeşil çay
Portakal
Şeftali
Erik
Ahududu
Kırmızı üzüm
Kırmızı soğan
Ispanak
Çilek