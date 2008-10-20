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Sağlık

Ömür uzatan 20 gıda!

İngiltere’de Leeds Üniversitesi gıda bilimi departmanından Profesör Garry Williamson, ömrü uzatan gıdalardan oluşan 20 maddelik bir liste hazırladı.

20 Ekim 2008 03:00

İngiltere’de Leeds Üniversitesi gıda bilimi departmanından Profesör Garry Williamson, ömrü uzatan gıdalardan oluşan 20 maddelik bir liste hazırladı.

Balık ye, sağlıklı ol

Çiğ beslen, genç kal

Tamamı polifenol olarak bilinen doğal kimyasallar açısından zengin olan bu gıdaların, kalp krizine karşı koruma da dahil sağlığa birçok faydası bulunuyor. Meyve ve sebze ağırlıklı listede yer alan gıdalar yaşlanma sürecini yavaşlatıyor, hücreleri koruyor. Williamson, “Çalışmalar polifenol açısından zengin gıdaların koruyucu etkisini destekliyor. Beslenmede meyve ve sebze eksikliği kronik hastalık riskini de artırır” dedi.

İşte o gıdalar

Elma
Böğürtlen
Siyah çay
Yaban mersini
Brokoli
Kepek
Kiraz
Kiraz domates
Kahve
Kızılcık
Siyah çikolata
Yeşil çay
Portakal
Şeftali
Erik
Ahududu
Kırmızı üzüm
Kırmızı soğan
Ispanak
Çilek

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