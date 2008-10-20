Ömür uzatan 20 gıda!

Tamamı polifenol olarak bilinen doğal kimyasallar açısından zengin olan bu gıdaların, kalp krizine karşı koruma da dahil sağlığa birçok faydası bulunuyor. Meyve ve sebze ağırlıklı listede yer alan gıdalar yaşlanma sürecini yavaşlatıyor, hücreleri koruyor. Williamson, “Çalışmalar polifenol açısından zengin gıdaların koruyucu etkisini destekliyor. Beslenmede meyve ve sebze eksikliği kronik hastalık riskini de artırır” dedi.ElmaBöğürtlenSiyah çayYaban mersiniBrokoliKepekKirazKiraz domatesKahveKızılcıkSiyah çikolataYeşil çayPortakalŞeftaliErikAhududuKırmızı üzümKırmızı soğanIspanakÇilek