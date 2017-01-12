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Spor

Ömer Toprak'tan ayrılık sinyali

Ömer Toprak, Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayer Leverkusen forması giyiyor

12 Ocak 2017 16:07

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak, sezon sonunda kırmızı-siyahlı ekipten ayrılacağının sinyalini verdi.

Ömer Toprak, takımının devre arası kampı kapsamında ABD'nin Orlando kentinde Brezilya'nın Atletico Mineiro ekibi ile oynadığı hazırlık maçının ardından açıklamada bulundu.

Her yıl olduğu gibi bu sezon da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını ve iyi bir ikinci yarı geçirmek istediğini aktaran deneyimli savunma oyuncusu, "Çok uzun süredir buradayım. Burada iyi ve başarılı bir kapanış yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Alman basınında uzun süredir Borussia Dortmund'un, 27 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediği yer alıyor.

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