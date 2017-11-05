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Spor

Ömer Topraklı Dortmund evinde mağlup

İSTANBUL,(DHA) Almanya Bundesliga'nın 11'inci haftasında Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih'e 3-1 yenildi

05 Kasım 2017 01:33

İSTANBUL,(DHA)

Almanya Bundesliga\'nın 11\'inci haftasında Borussia Dortmund, sahasında Bayern Münih\'e 3-1 yenildi.
Nuri Şahin ve Ömer Toprak\'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, 11\'inci haftanın en önemli karşılaşmasında sahasında Bayern Münih\'e 3-1 mağlup oldu.
Signal Iduna Park\'ta oynanan karşılaşmada Bayern\'e galibiyeti getiren golleri, 17\'nci dakikada Robben, 37\'nci dakikada Lewandowski ve 67\'nci dakikada Alaba atarken, Dortmund\'un tek golünü ise 88\'inci dakikada Bartra kaydetti.
Borussia Dortmund\'da forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak, maça ilk 11\'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, geçtiğimiz günlerde milli takımı bıraktığını açıklayan Nuri Şahin ise yedek çıktığı maçta forma giymedi.

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