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Spor

Ömer Toprak Borussia Dortmund'da

Bayer Leverkusen, Ömer Toprak'ın Borussia Dortmund'a transfer olduğunu açıkladı

05 Şubat 2017 18:11

Leverkusen Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ömer Toprak'ın gelecek sezondan itibaren Dortmund forması giyeceği ve yeni takımıyla uzun süreli bir sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Ömer Toprak, "Leverkusen'deki dönemimde harika şeyler tecrübe ettim. Milli oyuncu oldum ve Leverkusen'de kaptanlık pazubandını alabildim" dedi.

Borussia Dortmund Kulübü de, Ömer Toprak'ın sözleşmesindeki çıkış opsiyonunun kullanıldığını ve milli futbolcu ile 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığını duyurdu. 

 

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Ömer ToprakBayern Leverkusen

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