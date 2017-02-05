Ömer Toprak Borussia Dortmund'da

Leverkusen Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ömer Toprak'ın gelecek sezondan itibaren Dortmund forması giyeceği ve yeni takımıyla uzun süreli bir sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Ömer Toprak, "Leverkusen'deki dönemimde harika şeyler tecrübe ettim. Milli oyuncu oldum ve Leverkusen'de kaptanlık pazubandını alabildim" dedi.

Borussia Dortmund Kulübü de, Ömer Toprak'ın sözleşmesindeki çıkış opsiyonunun kullanıldığını ve milli futbolcu ile 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığını duyurdu.