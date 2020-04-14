Ömer Bayram'a zam piyangosu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle mali açıdan zor günler yaşamaya başlayan Galatasaray'da yönetim, takım bütçesini 50 milyon Euro'ya indirmeyi hedeflerken, sadece Ömer Bayram'ın sözleşmesine zam yaparak 3 yıl daha uzatacak.

80 milyon Euro'yu bulan Galatasaray Futbol A Takım bütçesi, yeni sezonda 50 milyon Euro seviyesine çekilecek.

Yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan ve sözleşmesi bitecek oyuncuların çoğuna veda edecek sarı-kırmızılı kulüpte sadece Ömer Bayram'ın sözleşmesinde iyileştirme yapacak.



400 bin Euro garanti ücret ile ilk 11'in en az kazanan ismi Ömer'e zam da yolda. 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak 28 yaşındaki oyuncunun ücreti TL'ye çevrilecek ancak yüzde 50'ye yakın zamla 5 milyon TL'ye yükselecek.