T24 LogoT24 Logo
Spor

Olympiakos - Anadolu Efes: 88-81

İSTANBUL (DHA) SALON: Barış ve Dostluk HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Carmelo Paternico, Tomislav Hordov,  OLYMPIAKOS: Williams-Goss 5, Toupane 19, Spanoulis 10, Timma, Milutinov 15, Strelnieks 10, Vezenkov, Printezis 10, Papanikolaou 9, Mantzaris, Bogris

14 Aralık 2018 00:33

İSTANBUL (DHA)

SALON: Barış ve Dostluk
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Carmelo Paternico, Tomislav Hordov, 
OLYMPIAKOS: Williams-Goss 5, Toupane 19, Spanoulis 10, Timma, Milutinov 15, Strelnieks 10, Vezenkov, Printezis 10, Papanikolaou 9, Mantzaris, Bogris, Leday 10
ANADOLU EFES: Larkin 20, Doğuş, Motum 4, Moerman 9, Buğrahan, Pleiss 4, Micic 24, Anderson 8, Dunston 4, Simon 8
1\'İNCİ PERİYOT: 25-12
İLK YARI: 48-46
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 65-68

THY Avrupa Ligi\'nin 11\'inci hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos\'a 88-81 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Micic olurken, Adrien Moerman bu maçta Avrupa Ligi kariyerindeki 100 asist barajını geçti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SALON BarışDostluk HAKEMLER Daniel Hierrezuelo Carmelo Paternico Tomislav HordovOLYMPIAKOS WilliamsGossToupaneSpanoulisTimma MilutinovStrelnieksVezenkov PrintezisPapanikolaouMantzaris Bogris LedayEFES LarkinDoğuş Motum
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24