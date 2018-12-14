Olympiakos - Anadolu Efes: 88-81

İSTANBUL (DHA)

SALON: Barış ve Dostluk

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Carmelo Paternico, Tomislav Hordov,

OLYMPIAKOS: Williams-Goss 5, Toupane 19, Spanoulis 10, Timma, Milutinov 15, Strelnieks 10, Vezenkov, Printezis 10, Papanikolaou 9, Mantzaris, Bogris, Leday 10

ANADOLU EFES: Larkin 20, Doğuş, Motum 4, Moerman 9, Buğrahan, Pleiss 4, Micic 24, Anderson 8, Dunston 4, Simon 8

1\'İNCİ PERİYOT: 25-12

İLK YARI: 48-46

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 65-68

THY Avrupa Ligi\'nin 11\'inci hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos\'a 88-81 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Micic olurken, Adrien Moerman bu maçta Avrupa Ligi kariyerindeki 100 asist barajını geçti.