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Spor

Olympiacos SFP - Bursa BŞB: 2-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Kadınlar CEV Challenge Kupası'nı daha önce iki kez müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası finali ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiacos SFP takımını 3-2 mağlup ederek

05 Nisan 2018 00:23

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Kadınlar CEV Challenge Kupası\'nı daha önce iki kez müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası finali ilk maçında deplasmanda Yunanistan\'ın Olympiacos SFP takımını 3-2 mağlup ederek Bursa\'da oynanacak karşılaşma öncesi avantaj sağladı.
Melina Merkouri Rentis Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-17 geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti de 25-23 önde tamamlayarak setlerde skoru 2-0\'a getirdi.
Maçın üçüncü setinde Yunanistan temsilcisi Olympiacos taraftarının yoğun desteğini arkasına alarak hücumda etkili oldu. Oyun kurgusundan tamamen kopan Bursa Büyükşehir Belediyespor rakibin hücumlarına cevap veremedi ve bu seti ev sahibi ekip 25-7 ile geçerek setlerde skoru 2-1\'e getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor\'un uzun süre önde götürdüğü dördüncü setten galip ayrılan taraf 25-18 ile Yunanistan temsilcisi oldu ve setlerde durum 2-2\'ye geldi.
Çekişmeli geçen tie break setinde gülen taraf 15-13 ile Bursa Büyükşehir Belediyespor olurken, Bursa ekibi maçı da 3-2 kazandı. Bu sonucun ardından CEV Challenge Kupası\'nı üçüncü kez müzesine götürme adına büyük avantaj sağlayan yeşil beyazlılar, finalin rövanşını 11 Nisan Çarşamba günü saat 18.00\'de Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda oynayacak.

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