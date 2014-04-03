Ölümlerden Yanukoviç sorumlu tutuldu



Ukrayna'daki geçici yönetim, Meydan'daki (Bağımsızlık Meydanı) çatışmalara yönelik yürütülen soruşturmaya dair bir rapor hazırladı. Perşembe günü açıklanan ara raporda altı hafta önce muhalifleri öldürmek üzere açılan ateş emrinin eski Devlet BaşkanıYanukoviç tarafından verildiği belirtildi.

Devam eden soruşturma ışığında hazırlanan ara rapor, Ukrayna Gizli Servis Başkanı Valentin Nalivayçenko, geçici İçişleri Bakanı Arsen Avakov ve Başsavcı Oleg Mahnitskiy tarafından açıklandı. Ara raporda, protestolar sırasındaki ölümlerden Yanukoviç yönetimi sorumlu tutulurken, Rus hükümetinin iç istihbarat servisi FSB ajanlarının da kanlı olaylara karıştıkları ifade edildi.

Berkut üyeleri tutuklandı

Ara raporda, Ukrayna'da hâlihazırda dağıtılmış özel polis timi Berkut içindeki, 'Siyah Birlikler'e yönelik de suçlamalar yer aldı. Bu birlik içinden 12 kişinin, muhaliflerin barışçıl gösterilerine müdahale ederek, kitlesel ölümlere sebebiyet vermekten tutuklandığı açıklandı.

Ukrayna'da görevden ayrılarak Rusya'ya sığınan eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'e karşı haftalarca protesto gösterileri düzenlenmiş, güvenlik güçleri göstericileri şiddet kullanarak dağıtmaya çalışmıştı. 18-20 Şubat tarihlerinde ise göstericilere açılan ateş sonucu en az 90 kişi hayatını kaybetmişti.