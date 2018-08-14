Ölümden polisler kurtardı

Ender DURMAZ/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Susurluk ilçesinde, okulun önündeki ağaca kendisini iple asan R.P. (43), polisler tarafından kurtarılarak hastanede tedaviye alındı.

Susurluk\'ta yaşayan ve psikolojik sorunları bulunan R.P., dün akşam Karşıyaka Mahallesi\'ndeki ilkokulun önünde, kendisini boynundan ağaca iple astı. Tesadüfen yoldan geçen polis ekipleri, R.P.\'yi asılı halde görünce yanına koştu. Polisler ipi keserek R.P.\'yi ağaçtan indirdi. R.P., çağrılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Boynunda ezik tespit edilen R.P., Balıkesir Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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