'Ölüm tehditleri alıyorum'



Bir süre önce yurtdışına çıkan Sebastian Edathy, ölüm tehditlerinden ötürü Almanya'ya dönmeyeceğini söyledi. "Der Spiegel" dergisine açıklamalarda bulunan Edathy, telefonla aldığı ölüm tehditleri nedeniyle seçim bölgesi Aşağı Saksonya eyaleti ya da başkent Berlin'e dönüşünün söz konusu olmadığını kaydetti.

Çocuk pornosu zannıyla hakkında Hannover Savcılığı tarafından soruşturma başlatılan Edathy, Federal Meclis Başkanlığına Savcılık tarafından gönderilen bir mektup nedeniyle milletvekilliğinden istifa ettiği iddialarını da yalanladı. "Savcılığın yazısıyla noter huzurundaki istifasının tamamen tesadüfi bir şekilde aynı güne denk geldiğini" vurgulayan Edathy, yasadışı çıplak çocuk görüntülerine sahip olduğu yolundaki iddiaların da doğru olmadığını savundu.

Bakan istifa etti

Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Sebastian Edathy hakkında çocuk pornosu kuşkusuyla başlatılan soruşturmanın sızdırıldığı iddiaları tartışmaya yol açmış, içişleri bakanlığı döneminde soruşturmayla ilgili gizli bilgiyi aktardığı ileri sürülen eski Tarım Bakanı Hans-Peter Friedrich görevinden istifa etmişti.

İddialara göre, SPD lideri Sigmar Gabriel, Edathy hakkındaki suçlamaya ilişkin geçen yılın ekim ayında, dönemin İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich tarafından uyarıldı. Gabriel'in de bu bilgiyi, aralarında Federal Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann'ın da bulunduğu diğer SPD'li yetkililerle paylaştığı ileri sürülüyor.