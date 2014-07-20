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Dünya
Deutsche Welle

Ölü sayısı artıyor

İsrail'in kara harekatını genişletmesinin ardından Gazze'deki insani durumun son derece kötüleştiği bildiriliyor. İsrail'in saldırılarında en az 40 Filistinlinin öldüğü belirtiliyor.

20 Temmuz 2014 15:42


Filistinli doktorların verdiği bilgilere göre İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Şecaiye'deki saldırılarında en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri saldırılarda en az 380 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında Filistinli bir kameraman ve bir sağlık görevlisinin de bulunduğu belirtiliyor.

Son saldırılar öncesinde Gazze'den çoğu yaya olmak üzere binlerce kişinin kaçtığı bildiriliyor.

Gazze'deki sağlık ekiplerinin başında bulunan Eşref El Kidra, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun operasyon emrini verdiği 8 Temmuz'dan bu yana 350'den fazla kişinin, kara harekatının başlangıcından bu yana ise 100'den fazla kişinin öldüğünü kaydetti.

Şecaiye'de düzenlenen hava saldırısında üst düzey bir Hamas yetkilisi olan Halil el Hayya'nın evi de hedef alındı. Saldırıda Hayya'nın oğlu ve gelini dâhil dört kişinin öldüğü, Hayya'nın ise saldırı sırasında evde bulunmadığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, İsrail ve Hamas arasındaki saldırıların sona erdirilmesi amacıyla bir dizi temasta bulunmak üzere Katar'a gidecek. BM'den yapılan açıklamada Ban'ın, Katar'ın ardından şiddeti sona erdirmek için İsrail ve Filistinlilere yardım etmek amacıyla Kuveyt, Kahire, Kudüs, Ramallah ve Amman'da da temaslarda bulunacağı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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