Ölü sayısı artıyor



Günlerdir süren şiddetli yağmurların toprak zemini yumuşatması sonucu cuma günü meydana gelen heyelan Afganistan'ın kuzeyindeki Badahşan vilayetine bağlı Ab Barik köyünü neredeyse haritadan sildi.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına son verdiklerini duyururken, Afgan medyasında yer alan haberlere göre, cumartesi günkü çalışmalarda yalnızca bir kadın ve bir de çocuğun cesedine ulaşılabildi. Yetkililer ölü sayısının 2 bin 500'e yükselebileceğini belirtirken, afetten yalnızca sekiz kişi sağ kurtarılabildi.

Bölge valisi Şah Veli Adib, “Afetzedeleri sağ kurtarabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık, fakat kalınlığı 50 metreye varan çamurla başa çıkamıyoruz” dedi. Kazma ve kürekle yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, pazarı afette hayatını kaybedenlerin anısına ulusal yas günü ilan etti.

Almanya taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Karzai'ye taziye mesajsı gönderirken, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier yardım sözü verdi.

Heyelan sonucu yüzlerce kişinin evsiz kaldığı ve kötü hava koşullarında geceyi derme çatma çadırlarda geçirmek zorunda kaldığı bildiriliyor. Pamir Dağları'nın bulunduğu bölgede yeniden toprak kayması olmasından endişe ediliyor.