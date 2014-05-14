“Ölü sayısı 238”



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ölü sayısını 238 olarak açıklayan Erdoğan, “Ölenlerin aile ve yakınlarıyla tüm milletimizin başı sağolsun” diye konuştu.

Facianın ardından ve süren kurtarma çalışmalarında devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Erdoğan, en hızlı şekilde madende mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti. Bu aşamadan itibaren de madden ve manen ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydeden Erdoğan, “ Adlî ve idarî olarak yapılması gereken çalışmalar da başlamıştır. Bunun da bilinmesini istiyorum” diye konuştu.

“Fırsatçılara değer vermeyin”

Başbakan Erdoğan, bu kazânın en ince ayrıntılarına kadar araştırılacağını ve araştırıldığını belirterek, hiçbir ihmalin göz ardı edilmesine izin vermeyeceklerini ve olayın aydınlatılarak hem kurban yakınlarının hem kamuoyunun tatmin olacağı adımlar atılacağını kaydetti.

Facia nedeniyle üç günlük milli yas ilan edildiğini belirten Erdoğan TBMM'nin de iki gün süreyle tatil edildiğini, Gençlik ve Spor Haftasında tüm etkinlilerin kaldırıldığını açıkladı. Sağlıklı bilgilendirme konusunda sadece yetkililerin açıklamalarının dikkate alınmasını rica ettiğini kaydeden Erdoğan, ‘bu hassas dönemde dedikodu ve söylentilere itibar edilmemesini' istedi. Erdoğan, “Bu tür havaları fırsat bilip bunları istismar etmek isteyen bazı aşırı uçlar, gruplar var. Bunlara değer verilmemesinin ülkemizin huzuru için çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.