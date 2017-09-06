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Oltu'da 4'üncü kez orman yangını çıktı

Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu İlçesinde bugün orman yangını çıktı

06 Eylül 2017 16:11

Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu İlçesinde bugün orman yangını çıktı. Son iki ay içerisinde dördüncü kez çıkan orman yangını, sabotaj iddialarını gündeme getirdi.
Oltu\'ya 25 kilometre uzaklıktaki Çayüstü köyü Kaçağın mevkiinde ormanlık alanda bugün saat 11.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede etkisini artıran yangına müdahele için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak dağlık alana itfaiye araçları çıkamayınca itfaiye erleri, Oltu Orman İşletme ekipleri ve köylüler, kazma küreklerle yangına müdahele etti.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Oltu İtfaiye birim amiri Avni Öztaş, yangının daha fazla yayılmaması ve müdahalenin hızlandırılması için yangın bölgesine iş makineleri sevk etti. Köylüler yangının büyümesi ve ormanlık alanın tamamen kül olmasından endişe etiklerini söyledi. Son iki ayda yaklaşık 30 hektara yakın alanın Yukarı Çamlı köyü, Kırdağ mevkii, Kırdağ festival alanında çıkan yangınlarda kül olmasının ardından bugünde yaşanan yangın sabotaj ihtilamini akıllara getirdi.

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