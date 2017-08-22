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Oltu'da 10 hektar orman yandı

Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM), (DHA)- ERZURUM ormanlarının büyük bölümünün bulunduğu Oltu İlçesi'nde Ağustos ayında çıkan ikinci orman yangını söndürüldü

22 Ağustos 2017 15:59

Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM), (DHA)- ERZURUM ormanlarının büyük bölümünün bulunduğu Oltu İlçesi\'nde Ağustos ayında çıkan ikinci orman yangını söndürüldü. İlk yangında 20, son yangında ise 10 hektar orman kül oldu. 
Oltu\'ya 19 kilometre uzaklıkta bulunan ve Kırdağ Şenlikleri\'nin yapıldığı bölgede dün saat 14.00\'te çıkan orman yangını saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını Orman İşletme Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesine ait İtfaiye ekipleri sabaha kadar tamamen sördürdü. Yaklaşık 10 hektar ormanın yandığına dikkati çeken yetkililer, \"5 Ağustos\'ta çıkan ve 4 gün süren yangında büyük deneyim kazandık. Özellikle Orman İşletme ve Oltu İtfaiye ekipleri, çok büyük bir yangını 8 saat içinde kontrol altına almayı başardı. Deneyimsiz bir ekip solsaydı Kırdağ\'da tek çam kalmaz yanardı\" dedi.
Oltu İlçesi\'ne bağlı Yukarı Çamlı Mahallesi ormanlık alanında 5 Ağustos günü başlayan yangın havadan, karadan 4 gün süren mücadele sonucu söndürülmüş ve 20 hektarlık ormanlık alanı yanmıştı.

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