Ölmeden önce ne söyledi?



Paris'te dün bir Yahudi süpermarketine saldırı düzenleyerek dört kişiyi öldüren ve sonra çok sayıda insanı rehine alan Amedy Coulibaly polis operasyonunda öldürülmüştü. Coulibaly, operasyon düzenlenmeden yaklaşık iki saat önce Avrupa saatiyle 15.00 sularında Fransız televizyonu BFMTV'ye konuştu. Konuşmanın kaydı şöyle:

Neden oradasınız?

Fransız devleti, İslam Devleti'ne (IŞİD), hilafete saldırdığı için buradayım.

Birinden talimat aldınız mı?

Evet.

Çarşamba günü 12 kişiyi öldürdüğü belirtilen iki kardeşle (Charlie Hebdo'ya saldırı düzenleyen Cherif ve Said Kouachi) temas halinde misiniz?

Evet. Bu operasyonları birlikte planladık. Onlar Charlie Hebdo'yu ben polisleri...

Hâlâ temas halinde misiniz? Kısa süre önce telefonla görüştünüz mü?

Hayır

Eşiniz (Perşembe günü Paris'in güneyinde bir polise ateş açarak öldürdüğü belirtilen, 26 yaşındaki Hayat Boumeddiene) sizinle birlikte mi?

Hayır, yalnızım. Eşim burada değil.

Dükkanda kaç kişi var?

4 ölü ve bir çocukla birlikte 16, toplam 17 kişi var. (Bu sırada içeriden biriyle konuşuyor.) Sekiz kadın buradaymış.

Ne istiyorsunuz?

Ordunun İslam Devleti'nden çekilmesini, İslamla savaştığı tüm bölgelerden çekilmesini istiyorum. Müzakereye hazırım. Söyleyin beni arasınlar.

Hangi gruba aitsiniz?

İslam Devleti'ne.

Bölgede bulundunuz mu?

Bundan kaçındım, çünkü bunu yapsam projemi tehlikeye sokardı.

Dükkanı bilinçli bir nedenle mi seçtiniz?

Evet, Yahudiler. Baskıdan, başta İslam Devleti'nden ama her yerdeki baskıdan. Müslümanların baskıya uğradığı tüm bölgeler için bu. Filistin de dahil.

Kardeşler dışında başka insanlarla da bağlantılı mısınız?

Bu soruya yanıt vermeyeceğim. Bu kadar soru yeter. Telefonumu polise verin.