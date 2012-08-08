Olimpiyatlarda Neonazi tartışması

Alman 8 tek kürek takımının üyesi Nadja Drygalla, erkek arkadaşı Michael Fischer'in aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) yöneticilerinden olduğu ortaya çıkması üzerine ülkesine geri döndü.

Drygalla, basına yaptığı açıklamada hiçbir zaman ırkçı düşüncelere sahip olmadığı olimpiyat ve sporun temel düşüncesinin tolerans olduğunu belirtirken 5 yıl önce aşırı sağcı Michael Fischer ile başlayan birlikteliklerinin siyasetle hiçbir ilgili olmadığını söyledi. Drygalla. "Her şey onun geçen yıl NPD'den (Milliyetçi Demokrat Parti) aday olmasıyla başladı" dedi.

Söz konusu seçimde yüzde 3.9 oranında oy alan NPD'de Michael Fischer ön plana çıktı. Fischer'in 20 kadar üyesi olan "Ulusal Sosyalistler Kardeşliği" adlı aşırı sağcı birliğin lideri konumu geldi. Alman sporcu Nadja Drygalla erkek arkadaşının Mayıs ayında Parti üyeliğinden ayrıldığını, bu kararında kendisinin de payı olduğuna inandığını belirterek, "Bir insanın bu tür düşünceler kurtulması hemen olmuyor. Zaman gerekiyor. Ama en önemlisi o kişinin bunu istemesi. Kendisi hangi yöne gideceğine karar verdi" dedi

Alman Basın Ajansı dpa'ya konuşan Michael Fischer, Mayıs ayında NPD üyeliğinden istifa ettiğini söyledi. NPD'nin Mecklenburg-Vorpommern eyaleti teşkilat başkanı Stefan Köster istifayı doğruladı.



"İnandırıcı değil"



Aşırı sağla mücadele amacıyla faaliyet gösteren "Endstation Rechts" isimli sivil toplum örgütünün yönetiminden Julian Barlen ise Michael Fischer'in istifasını inandırıcı bulmadığını söyledi. Barlen, "Genelde NPD'den ayrılanlar ya tehdit edilir ya da kaba muamele görür. Michael Fischer'e böyle bir tepki gösterilmemesi son derece manidar" dedi.

Federal Meclis Spor Komisyonu Başkanı Dagmar Freitag, Drygalla olayının komisyon gündemine alınabileceğini açıkladı. Yeşiller Partisi ve Sol Parti'den konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, "Freitag'ın önerisinin memnuniyetle karşılandığı" belirtildi.

Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Savunma Bakanı Thomas de Maiziere ise Nadja Drygalla'nın özel hayatının kamuoyuna yansıma tarzını eleştirdi. Bakan de Maiziere, "Burada sınırlar nerede? Sporcuların arkadaş çevresinin en ince ayrıntısına kadar taranıp araştırılmasında kamuoyu ne kadar haklıdır?" diye tepki gösterdi.



"Irkçı" tavrın yaktığı sporcular



Bu arada 1 Eylül 2011 tarihinde verdiği dilekçeyle polis memurluğundan kendi isteğiyle ayrılan Nadja Drygalla'nın yeni işinin akıbetinin de belirsiz olduğu bildirildi. Drygalla'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaleti kürek takımında başladığı spor koordinatörlüğü görevinin süresi 31 Ağustos 2012 itibariyle doluyor. Sporcunun 1 Eylül itibariyle Federal Ordu'ya katılmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Londra Olimpiyatları’nda mücadele eden İsviçre Milli Futbol Takımı’nda forma giyen Michel Morganella, Güney Korelile’e tehditkâr ve ırkçı ”tweet”ler attığı için kadrodan çıkarılmıştı. Yunan üç adım atlamacı Voula Papachristou da Twitter'de yazdığı "ırkçı mesajlar" sebebiyle Yunanistan'ın olimpiyat kadrosundan atılmıştı. (Deutsche Welle Türkçe)