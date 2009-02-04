Olimpiyata katılan kazanıyor

Badminton Federasyonu, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı eden sporcularına, 40 bin TL ödül vermeye hazırlanıyor.



Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, olimpiyat oyunlarına hazırlanan sporcularını teşvik etmek amacıyla her türlü sıkıntılarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Olimpiyat vizesi alan sporcularımıza para yardımında bulunacağız" dedi.



Oyunlara katılma hakkını elde eden sporcularına 40 bin TL para ödülü vereceklerini ifade eden Özmekik, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Olimpiyat vizesi alan sporcularımızı, emekli ikramiyesi kadar parayla yani 40 bin lirayla ödüllendireceğiz. Bunun için gerekli sponsor desteğini de sağlamış bulunuyoruz. Badmintonda sporcularımız sezon boyunca birçok turnuva ve şampiyonada olimpiyat barajını aşabilir, oyunlara katılma hakkını elde edebilirler. İstedik ki sporcularımız bu şanslarını iyi değerlendirsin ve ülkemizi olimpiyatlarda daha çok sporcuyla temsil edelim. Spora ve sporcuya desteğimiz bu kadarla da kalmıyor. Ayrıca başarılı sporculara aylık bağlanması ve devlet sporcusu unvanı verilmesi hakkında çıkan kanun çerçevesinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün yapacağı para yardımı dışında, biz de federasyonu olarak başarılı sporcularımıza 450 TL maaş bağlayacağız."

