Olaylı maç Panathinaikos'un



Yunanistan Basketbol Ligi A1 Play-off finalinde olaylı maçta Panathinaikos, Olympiakos'u 69-67 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçti.





Yunanistan Basketbol Ligi A1 Play-off finalinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakibin ilk buluşmasında gülen Panathinaikos oldu, ancak karşılaşmaya bir kez daha yaşanan tribün olayları damga vurdu. Panathinaikos, Olympiakos’u 69-67 mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçerken, bitime 1 dakika 25 saniye kala Olympiakos taraftarlarının, Panathinaikos bench’ine doğru meşale fırlatması üzerine hakemler karşılaşmayı yaklaşık 20 dakika durdurdu. Kırmızı beyazlı taraftarlar meşalenin yanısıra çeşitli yabancı maddeleri rakip takım oyuncularına atsa da, bench’in üzerinde bulunan plastik tabaka oyuncuların ciddi yara almalarını önledi.



Güvenlik güçlerinin yanısıra Olympiakoslu oyuncuların da yatıştırmaya çalıştığı taraftarlar, maçın ardından da Panathinaikos yandaşlarıyla salon dışında çatışmaya girdi.



20 dakikalık durkasamanın ardından devam eden maçın son hücumunda Theo Papaloukas karşılaşmayı uzatmaya götürebilecek bir turnikeden yararlanamadı. Olympiakos’un ABD’li yıldızı Josh Chlildress maçın ardından yaptığı açıklamada yaşanan olayların kendilerine yaramadığını söyledi. Childress, “O duraksama takım için hiç de iyi olmadı. Tam ritmimizi bulmuştuk, bu defa rakip değil kendi taraftarımız bizi durdurdu” derken, gördüklerinin ardından Avrupa’daki geleceğini yeniden gözden geçireceğini ifade etti.



