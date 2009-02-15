Olaylı maç Denizli'nin



Turkcell Süper Lig'de Denizli'de oynanan 20. hafta maçında Denizlispor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.



Turkcell Süper Lig'in 20. hafta maçında Denizlispor, kendi saha ve seyircisi önünde Konyaspor ile 2-1 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.



Denizlisporlu futbolcular sahaya ''Dünyaya uzanan yardım eliniz, Türk Kızılayı'' yazılı pankartıyla çıktı. Maç yoğun yağış altında başladı.



Ev sahibi takım henüz 6. dakikada golcü futbolcusu Roberts ile 1-0 öne geçti.



Golden sonra Konyaspor ev sahibi Denizlispor'a göre daha önemli pozisyonlar üretirken bunlardan sonuç alamadı.



İlk yarının son dakikalarında Konyaspor'un yeni transferi Serhat Akın, Denizlisporlu Çağlar'a dirsek attığı için hakem Bünyamin Gezer tarafından direk kırmızı kart ile cezalandırıldı.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda 10 kişi oynamasına rağmen deplasman takımı Konyaspor maça hızlı başladı ve aradığı golü 49. dakikada Poljac ile bularak skora dengeyi getirdi.



Bu golden 5 dakika Denizlispor'un Bulgar oyuncusu Angelov attığı golle tekrar takımını öne geçirdi.



Kalan dakikalarda Konyaspor önemli pozisyonlar bulmasına rağmen bunlardan yararlanamayınca maç 2-1 ev sahibi Denizlispor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Denizlispor puanını 18'e yükseltirken, Konyaspor ise 21 puanda kalmış oldu.



DENİZLİSPOR: 2 - KONYASPOR: 1



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Bünyamin Gezer, Cem Satman, Kemal Yıldız

Denizlispor: Cenk, Ozan Özkan, Wescley, Burak Akyıldız, Çağlar, Braga, Bangoura (Dk. 58 Musa Yılmazer), Güray (Dk. 78 Şener), Berberoviç, Angelov, Roberts (Dk. 66 Engin Memişler)

Konyaspor: Jefferson, Mihajlov, İsmail Güldüren (Dk. 83 Ömer Gündostu), Kratochvil, Celalettin, Cihan Haspolatlı, Ayman, Poljac (Dk. 66 Bülent Bölükbaşı), Kaue (Dk. 59 Mehmet Çoğum), Veysel, Serhat Akın

Goller: Dk. 6 ve 54 Roberts (Denizlispor), Dk. 49 Poljac (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Dk.32 Berberoviç, Dk. 45 Angelov, Dk. 81 Cenk (Denizlispor), Dk. 41 Ayman, Dk. 79 Veysel (Konyaspor)

Kırımızı Kart: Dk. 44 Serhat Akın (Konyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada Denizlisporlu Bangoura, Konyaspor ceza sahasının sağından içeri ortaladı, Güray'ın şutunu kaleci jeferson tokatlayarak kornere gönderdi.



6. dakikada Bangorura'nın ortasında Jefferson boşa çıktı, topu önünde bulan Roberts plase bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 1-0



40. dakikada kazanılan serbest vuruşu Kaue kullandı. Ceza sahasına ortaladığı topa meydana gelen karambolde Serhat Akın, Konyaspor adına dokunamayınca, top üstten dışarı çıktı.



44. dakikada topsuz alanda Çağlar'a dirsek atan Serhat Akın, yan hakemin uyarısı ile maçın hakemi Bünyamin Gezer tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.



Maçın ilk yarısı 1-0 Denizlispor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İKİNCİ YARI



49. dakikada Cihan'ın soldan ortaladığı topa yükselerek kafayı vuran Poljac, topu ağlara gönderdi: 1-1



54. dakikada Çağlar, Konyaspor ceza sahasına soldan girerek topu ortaladı. Topla buluşan Roberts, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1



61. dakikada Angelov'un uzaktan sert şutunda top Konyaspor defans oyuncularına çarparak az farkla kornere gitti.



69. dakika Cihan Haspolatlı, Denizlispor ceza sahasının sağından topu ortaladı. Veysel yükselerek kafayla güzel bir vuruş yaptı. Kaleci Cenk, topu tokatlayarak kornere gönderdi.



77. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Denizlisporlu Çağlar'ın sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.



Maç, Denizlispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.