Olaylı maç Basel’in



UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tur rövanş maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. İsviçre ekibi Basel, uzun süre bir kişi eksik mücadele ettiği Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenmeyi başararak çeyrek finalist oldu. İsviçre'deki ilk maç 0-0 sona ermişti. Gergin geçen maç ilk yarıda bazı Baselli taraftarların yardımcı hakemin bulunduğu bölümde sahaya yabancı maddeler atması nedeniyle bir süre kesintiye uğradı. Alman hakem Manuel Gräfe, oyuncularla birlikte soyunma odasına girerken, ilk yarının son bölümünde 10 dakika kesintiye uğrayan maç, yeniden başladı.

Basel, Marek Suchy'nin kırmızı kart görmesiyle daha 9'uncu dakikada 10 kişi kalmasına ve Salzburglu Soriano'nun golüyle (22.) 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirmeyi başardı. Önce Streller ile beraberliği sağlayan (50.) Murat Yakın'ın takımı ardından Sauro (üst resim) ile üstünlük sayısına ulaştı (60.). Salzburg takımından Alan da 86'ncı dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Sevilla penaltılarla güldü

Aynı şehrin iki takımı Real Betis ile Sevilla'nın karşı karşıya geldiği üçüncü tur rövanş mücadelesinin galibi burun farkıyla deplasman ekibi Sevilla oldu. İki İspanyol temsilcisinin karşılaştığı maçta çeyrek finale yükselen takımı penaltı atışları belirledi. Real Betis'in geçen hafta deplasmanda aldığı 2-0'lık sürpriz galibiyete Sevilla da dün akşam aynı skorla karşılık verdi. Uzatma bölümünde de sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi. Burada rakibine 4-3 üstünlük sağlayan konuk takım çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İtalyan temsilcisi Napoli ile Portekiz ekibi Porto'nun karşılaştığı gecenin bir başka mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuç Porto'yu çeyrek finalist yaptı. İlk maçı 1-0 kaybeden Napoli elendi. Porto önceki turda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u saf dışı bırakmıştı.

Gomezli Fiorentina, Juventus'a diş geçiremedi

Mario Gomezli Fiorentina da Avrupa macerasını en azından bu sezon için tamamladı. İtalyan ekibi Fiorentina, aynı ülkeden Juventus'a sahasında 1-0'lık sonuçla boyun eğdi. Bu sonuç Juventus'u çeyrek finale yükseltti. Fiorentina, ilk maçta Alman milli oyuncu Mario Gomez'in attığı golle 1-1'lik avantajlı bir skor elde etmişti. Gomez bu kez yakaldığı fırsatları değerlendiremezken, Juventus'un tek golünü tecrübeli yıldızı Andre Pirlo serbest vuruştan kaydetti (71.). 69'uncu dakikada ikinci sarı kartını gören Fiorentinalı Gonzalo Rodriguez takımını 10 kişi bıraktı.

Alkmaar yenilmezliğini sürdürdü

Hollanda temsilcisi Alkmaar, ilk maçta kendi sahasında 1-0 yendiği Rus ekibi Anji ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Ev sahibi takım son dakikalardaki baskısından sonuç alamadı. Anji takımından Karlen Mkrttsyan, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart gördü. Alkmaar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisi sürüyor.

Gecenin heyecanlı geçen geçen bir başka mücadelesi Olympique Lyon ile Viktoria Pilsen arasında oynandı. Sahaya ilk maçta aldığı 4-1 galibiyetin rahatlığıyla çıkan Lyon, deplasmandaki maçta beklemediği kadar zorlandı. Çek temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrılırken, 70'nci dakikada Stanislav Teci ile bir penaltı atışından da yararlanamadı. Lyon yenilgiye rağmen tur atlayan taraf oldu.

İspanyol temsilcisi Valencia, Bulgar ekibi Ludogrets'e sahasındaki maçta da üstünlük sağlayarak tur atladı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Valencia, dün akşam da rakibini 1-0'lık skorla geçti.

Son İngiliz de elendi

İngiltere'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki son temsilcisi Tottenham da elendi. Tim Sherwood'un takımı Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım beraberlik sayısına 90+5'nci dakikada ulaşırken, Tottenham, skoru 3-1 getirip maçı uzatmaya götürme şansını kullanamadı. Tottenham ilk maçı 3-1 kaybetmişti.

Bu sonuçlardan sonra AZ Alkmaar, Benfica, Juventus, Valencia, Lyon, Porto, Basel ve Sevilla çeyrek finalde mücadele edecek ekipler oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 3 ve rövanşları ise 10 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Ufuk Çakır (SID, dpa, DW)

Editör: Ahmet Günaltay