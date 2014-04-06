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Dünya
Deutsche Welle

Olağanüstü hal ilan edildi

Cinayet ve soygunların arttığı Arjantin'in Buenos Aires bölgesinde, bir yıllık olağanüstü hal ilan edildi.

06 Nisan 2014 18:04


Arjantin'de son dönem suç oranlarındaki artışla daha da tehlikeli hale gelen Buenos Aires bölgesinde, suçlarla mücadele kapsamında harekete geçildi. Buenos Aires Valisi Daniel Scioli, olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Clarin gazetesinin haberine göre Vali Scioli, Arjantin'in nüfusu en yoğun bölgesi olan Buenos Aires'te yeniden toplum güvenliği sağlanana kadar bir yıl süreyle olağanüstü hal uygulanacağını duyurdu.

Olağanüstü hal kapsamında valiliğe, emekliğe ayrılmış yaklaşık 5 bin polis ve gardiyanı yeniden göreve çağırma ve polis araç ve gerekli mühimmata için de ek olarak 55 milyon euro harcama yetkisi verildi.

Ayrıca yine alınacak önlemler kapsamında, uyuşturucu ticaretiyle mücadele edecek özel teşkilat kurulması kararlaştırıldı.

Adli makamlara göre, Buenos Aires bölgesinde sadece 2013 yılının ilk yarısında her gün ortalama dört kişi öldürüldü, 166 silahlı soygun düzenlendi. Öldürülenlerin sayısı 756 olarak açıklanırken, silahlı soygun sayısının da 30 bine ulaştığı bildirildi.

16 milyon kişinin yaşadığı bölgede en yoğun suç oranlarının başkent Buenos Aires ve Mar del Plata kentinde kaydedildiği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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