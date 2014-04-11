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Dünya
Deutsche Welle

Okyanusta kara kutu bilmecesi

Avustralya Başbakanı Tony Abbott, kayıp Malezya uçağı ile ilgili olarak kara kutudan sinyal aldıklarına emin olduğunu söyledi. Ancak arama ekibinin koordinatörü aynı fikirde değil.

11 Nisan 2014 16:54

Yaklaşık beş hafta önce kaybolan Malezya uçağının arama çalışmalarıyla ilgili yapılan çelişkili açıklamalar kafaların karışmasına neden oldu.

Hint Okyanusu’nda devam eden arama çalışmalarının Avustralyalı koordinatörü Angus Houston, yapılan incelemelerde dün aldıkları sinyalin kara kutudan gelmediğinin tespit edildiğini söyledi.

Çin ziyareti sırasında gazetecilere farklı bir açıklama yapan Avustralya Başbakanı Tony Abbott ise arama ekibinin uçağın yerini belirlediğini ve sinyallerin kara kutudan geldiğine emin olduklarını ifade etti.

Uçağın bulunacağı konusunda iyimser olduğunu ve arama alanının daraltıldığını belirten Abbott, kara kutunun pilinin bitebileceğine dikkat çekerek, zamanın daraldığı uyarısında da bulundu.

Arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten koordinatör Angus Houston da hem “Ocean Shield” adlı arama gemisinin, hem de uçakların kara kutudan sinyal alabilmek için çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kara kutudan yaklaşık 30 gün boyunca sinyal alınabiliyor. Uçağın kaybolmasının üzerinden yaklaşık beş hafta geçmesi nedeniyle kara kutuyu bulma umudu azalıyor.

Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı içindeki 239 kişiyle 8 Mart'ta kaybolmuştu. Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan uçakta bulunan yolcuların çoğunluğu Çinli'ydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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