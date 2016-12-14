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Eğitim

“Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor” diyen profesör YÖK’e atandı!

Prof. Arı, "Cahil kesimin ferasetine güveniyorum” demişti

14 Aralık 2016 21:11

 “Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor” sözleri ile tartışma yaratan Prof. Dr. Bülent Arı, Yüksek Öğretim Kurulu’nda (YÖK) görevlendirildi. Arı, YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.

Evrensel gazetesinin haberine göre, eski Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı, YÖK Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.

Geçtiğimiz Mart ayında bir televizyon programına katılan Arı, Barış için Akademisyenler ile ilgili sözleri tartışma yaratmıştı.

Arı, “Bizde de şimdi okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede” demişti.

Tepkiler üzerine Arı, üniversiteni zarar görememesi için istifa ettiğini açıklamıştı.

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