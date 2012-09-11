Okullar servis zammıyla açıldı

Yetkililerin 'bu hafta içinde belli olacak' şeklindeki açıklamasına rağmen, özel okullardan bazıları, servislere yüzde 20 ila 50 arası zam yaptı.

2012-2İlkokul birinci sınıf öğrencileri dün okula başladı ve servisler de yollara çıktı.

2013 eğitim öğretim yılı için servisçiler yüzde 9 zam talebinde bulunurken, geçen hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, zam kararının bu hafta içinde açıklanacağını duyurmuştu.

Mert Temizkanlı'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, bu açıklamaya rağmen, bazı özel okullar şimdiden ‘zamlı tarife’ uygulamaya başladı.

İstanbul’daki özel okulların bir bölümü, velilere, "Bir hafta sonra makbuzlar size gönderilecek" açıklamasını yaparken, bazılarında ise yüzde 20’den yüzde 50’lere kadar zamlı ücretler alınıyor.

Okulları tarafından tek bir servis firmasına yönlendiren ve yıllık sözleşme imzalamak zorunda kalan veliler ise artışlar karşında şaşkın.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD), özel okulların ‘kafalarına göre ücret tarifesi’ uyguladıklarını iddia ederken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi ise ‘Özel okulların özel uygulamaları olabiliyor. Araçları da daha yeni’ şeklinde savunuyor.

Orta yol bulunacak

Geçtiğimiz ay içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’den yüzde 9 oranında zam talep eden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi, bu hafta içinde açıklanması beklenen zam kararını merakla bekliyor.

Kadir Topbaş’ın geçen hafta içinde "Zamlarla ilgili talepler değerlendirilecek ve açıklanacak. Tabii ki her iki tarafı da düşünmek zorundalar. Komisyon, hem öğrencileri hem de esnafımızı memnun edecek bir orta yol bulur inşallah” şeklindeki açıklaması, komitenin ‘orta yol bulunacak’ beklentisini de güçlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Erol Uyanık, talep ettikleri yüzde 9’un altında bir zam oranı çıkma ihtimalinin güçlü olduğunu belirterek, “Kadir Topbaş, her iki tarafında memnun edilmesi gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda orta yol bulunacağını düşünüyoruz” dedi.