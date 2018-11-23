Okulda 'Küfürsüz Hava Sahası'

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA IYAŞ Selçuklu Ortaokulu\'nda, öğrencilerin argo konuşmasını engellemek amacıyla \'Küfürsüz Hava Sahası\' adıyla proje başlatıldı. Öğrencilere argo kelimeleri yasakladıklarını kaydeden Okul Müdürü Ramazan Tezcan, küfür ve argonun olumsuzluğuna dikkat çekmek için nisan ayında kısa metrajlı bir film yarışması düzenleyeceklerini söyledi.

IYAŞ Selçuklu Ortaokulu\'nda öğrencilerin argo ve küfürlü konuşmasının önüne geçilmesi için başlatılan \'Küfürsüz Hava Sahası\' projesi kapsamında okulun dış duvarlarına ve içerisindeki duvarlara küfrün ve argonun olumsuzluğuna dikkat çekmek için tabelalar asıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol ve Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan\'ın katılımıyla \'Temiz Dil, Temiz Toplum\' sloganıyla başlatılan projenin, Türkiye genelindeki okullara yayılması hedefleniyor.

IYAŞ Selçuklu Ortaokulu Müdürü Ramazan Tezcan, öğrencilerin kendi aralarında argo konuşmasını engellemek için projeyi hazırlandıklarını söyledi. Öğrencilerin kelime dağarcıklarını zenginleştirerek, Türkçedeki güzel kelimeleri kullanmasını, birbirleriyle sevgi ve saygı çerçevesinde konuşmalarını amaçladıklarına değinen Tezcan, \"Ne yazık ki sosyal medyada ve günlük hayatımızda çok sık küfür ve argo kelimeler kullanılıyor. Öğrencilerimiz de bunlardan olumsuz etkileniyor. Biz de bunun önüne geçmek için böyle bir adım attık. \'Temiz Toplum Temiz Dil\' oluşturmak istiyoruz\" dedi.

Tezcan, küfür ve argonun olumsuzluğuna dikkat çekmek için nisan ayında kısa metrajlı bir film yarışması düzenleyeceklerini söyledi.

\'EĞİTİMİN TEMELİ İYİ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR\'

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım da, \"Eğitimin temeli iyi insan yetiştirmektir. Projeyi hayata geçiren ve sürdürülebilir kılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz eğitimciler olarak her zaman doğru davranışı anlatmalıyız. Bu projeyle önce ilimize, sonra ülkemize katkı sağlayacağız\" diye konuştu.

\'SINIFIMDA VE ÇEVREMDE ARGO KELİME DUYMAK İSTEMİYORUM\'

6\'ncı sınıf öğrencisi Betül İzgi ise, \"Öğretmenlerimize ve öğrenci arkadaşlarıma bu projeden ötürü teşekkür ediyorum. Ben sınıfımda, çevremde küfür ve argo söz duymak istemiyorum. Ne yazık ki küfür ve argo moda haline geldi. Bir öğrenci olarak bu durumdan çok rahatsızım. Küfür ve argo zayıf edebin ürünüdür\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından küfür ve argoya dikkat çekmek için hazırlanan rozetler protokol üyelerine takdim edildi.

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