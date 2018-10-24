Okulda "taciz" iddialarına protesto

Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE\'de bulunan lisede taciz iddiası üzerinde protesto gösterisi düzenlendi.

Eyleme okuldan çıkan öğrenciler ve bazı sivil toplum örgütleri destek verdi. Eylemciler \"Tacizci öğretmen olmaz\" yazılı dövizler taşıdı. Grup adına yapılan açıklamada, “Burada bir taciz olayı yaşandı. Bu okul bu olayı kapatmaya çalışıyor ve kimse bize net bir bilgi vermiyor. Biz bu hoca ne yapıyor, görevde mi halen çok merak ediyoruz. Biz öğrencilerin bu haklı tepkilerine destek vermek için buradayız. Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek. Ne tacize ne cinsel şiddete sessiz kalmayacağız. Bu hoca öğrencilerle hiçbir şekilde yan yana gelmemeli. Dün bu okulda koridorları doldurdu, haklı taleplerini ilettiler. Burada okuyan arkadaşlarına dediler ki, \'sen asla yalnız değilsin\" dedi. Liseden geçen yıl mezun olarak bu sene üniversiteye başlayan kız öğrenci, bir öğretmeninin tacizine uğradığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Olayın duyulmasının ardından öğrenciler, şikayet edilen öğretmenin hala görev yaptığını belirterek eylem yapmaya başladı. Öte yandan, iddialara konu olan öğretmenin bir süredir okula gelmeyerek rapor aldığı öğrenildi.

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