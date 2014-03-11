Okul katliamı kurbanları anıldı



Stuttgart yakınlarındaki 28 bin nüfuslu Winnenden'de 11 Mart 2009 tarihinde, 17 yaşındaki Tim Kretschmer'in saldırısı sonucunda ölenler bugün törenlerle anıldı.

Babasının yarı otomatik silahıyla Albertville lisesine giden Kretschmer, burada 15 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmişti.

Törende, katliamda ölenler anısına yaptırılan anıta 15 beyaz gül bırakıldı. Belediye Başkanı Hartmut Holzwarth kurbanların isimlerini okudu. Albertville lisesinde de katliamda ölenler anısına bir dizi etkinlik düzenlendi ve öğrencileri şiddetten uzak durmaya davet eden konuşmalar yapıldı.

'Silahınızı teslim edin' çağrısı

Stuttgart yerel yönetiminden Johannes Schmalzl halkı ateşli silahlarını yetkililere teslim etmeye çağırdı. Schmalzl, 2009'dan bu yana ilgili makamlara teslim edilen 166 bin silahın imha edildiğini söyledi.

Winnenden katliamı, Almanya’da silah edinme şartları şiddetli tartışmalara yol açmıştı. Tartışmalar, avcılık ve atıcılık sporlarında kullanılan ateşli silahların tamamen yasaklanmasına kadar varmıştı.

Olayın ardından Stuttgart Savcılığı tarafından saldırganın babası hakkında, "silahını kilitli bir dolapta muhafaza etmediği için ölüme sebebiyet verdiği" gerekçesiyle dava açılmıştı. Stuttgart Eyalet Mahkemesi, saldırganın babasını suçlu bularak 1 yıl 9 ay tecilli hapis cezasına çarptırmıştı.