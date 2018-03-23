Okul çevrelerinde polis denetimi

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL\'DA polis okulların çevrelerindeki iş yerlerinde denetim yaptı. Şüpheli görülen araç ve kişilerin de üzeri arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Mobil Okul Timi, Park Polisi ve ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla okul çevrelerinde denetim yapıldı. 39 ilçede ve 75 noktada 500 polis katıldığı “Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması\" kapsamında okul çevrelerindeki iş yerlerinde arama yapıldı. Bu kapsamda girilen bir internet kafedeki çocukları gören polis kimlik kontrolü yaptı. Çocukların yaşı 13\'den büyük olduğu için polis uyarı yapıp ayrıldı.

Okul çevrelerinde şüpheli görülen kişiler üzerinde arama yapan polis GBT (Genel Bilgi Tarama) uygulaması da yaptı. Şüpheli araçlar da durdurularak arandı.

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