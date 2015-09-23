Oktoberfest'te kostüm geçidi



Festivale gelirken geleneksel kıyafetleri giymeden olmaz. Augsburglu Schlosser ailesi de öyle yapmış. Anne Birgit ve kızı Veronika'nın kostüm uyumu dikkat çekiyor. Baba Karl'ın Chiemgau bölgesine özgü 25 yıllık aile yadigarı pantolonu geyik derisinden.

Anton Bichler, Johanna Marx ve Ludwig Lindmair, Elbach-Leitzachtal Avcı Birliği kıyafetleri içinde. Burada özel olan, kadının da şapka takıyor olması. Bavyera bölgesinde 47 avcı birliği var ve hepsinin kendine özel kostümleri bulunuyor.

Kostümlere yüzlerce euro harcıyorlar

Astrid ve Torsten Habermann çifti kostümlerini memleketleri Hanau’da -kurallara uygun bir biçimde- giyip Münih’e gelmişler. Daha sonra Hessen’daki festival ya da şenliklerde de giyecekleri için kostümler için 600 euro harcamak onlara göre iyi bir yatırım olmuş.

Karşınızda Brandstätter ailesi… Anne Sabine’nin Dirndl'ı arkada kalmış. Ancak küçük kızınınkiyle takım olduğu için sorun yok; yeşil korsaj, pempe etek ve eflatun önlük. Bu, gündelik giyilen bir Dirndl. Ailenin erkekleri ise yeşil yelek ve deri pantolondan oluşan ve 1950’lerde Miesbach bölgesinden çıkıp Bavyera’da yaygınlaşan bir kostüm giymiş.

Renate Högenauer daha çok modern bir Dirndl tercih ederken, eşi Martin, Werdenfelser bölgesine özgü bir kostümde karar kılmış. Bu da oldukça yaygın bir kostüm; siyah deri pantolon, yeşil veya sarı işlemeler ve çeşitli tüylerle süslenmiş açık yeşil şapka. Martin Högenauer, şapkaya kuşlar ve çiçekler ekleyerek kendi yorumunu katmış.

Albüm fotoğraflarındaki gibi iki adam: Andreas Hilger Rottau bölgesinden bir dağ kostümü, Andreas Schweiger ise Erding’in köylerine has halk kostümü giymiş. İkisinin de kıyafetinde değerli detaylar var. Örneğin gümüş düğmeler ile pantolon ve yeleklerdeki işlemeler. Mükemmel görünüm için ustalığın yanı sıra birkaç bin euroya da ihtiyaç var.

Saçlar kostüme uygun örülüyor

Eğlence derneğinden, Schweinfurt bölgesine özgü kıyafetler taşıyan Britta Dorsch ve Svenja Grabsch festival geçidine de katıldılar. Kostümleri korsaj, dans eteği ve önlüğün yanı sıra fular, kuşak, bantlı siyah ayakkabı ve Dirndl çantası gibi aksesuarlardan oluşuyor. Saçlar kostümlere uygun olarak örülmüş.

Chiemgau’dan Beate Mayr’in Dirndl kostümünün özel bir anlamı var. Beate bu elbiseyi düğününde giymiş. Zamanında 700 euro ödediği yeşil ve kırmızının hakim olduğu kıyafet 2015'in Dirndl modasına da tamamen uymuş.

Fischer ailesi Münihli. Anne Claudia’nın Dirndl’ı, 15 yıllık olan Kleinhesseloher Avcı Derneği’nin renklerini taşıyor. Bu ısmarlama kıyafet 1000 euroya mâlolmuş. Eşi Eric, aile fotoğrafını kemik rengi deri pantolon ve dedesinden yadigâr keklik tüyleriyle süslü bir şapka ile tamamlıyor.