Oktoberfest'e ilgi azaldı

Münih Oktoberfest (Ekim Şenliği) Basın Bürosu’nun şenliğin kapanışı dolayısıyla çıkarttığı geçici bilançoya göre, bir ay süren şenliğe 5 milyon 600 bin kadar ziyaretçi katıldı. Bunun katılımın en düşün seviyede olduğu 2001 yılının dahi gerisinde kaldığı belirtildi. Geçen yıl ise Oktoberfest’i 5 milyon 900 bin kişi ziyaret etmişti.

Oktoberfest'e güvenlik nedeniyle ilk kez çit çekildi

Her yıl eylül-ekim ayları arasında düzenlenen Oktoberfest dünyanın en büyük şenliklerinden biri olarak nitelendiriliyor. Yaz aylarında Würzburg, Ansbach’daki terör saldırıları ve Münih kentinde bir kişinin cinnet geçirip saldırı düzenlemesi üzerine bu yılki Oktoberfest’te güvenlik önlemleri artırılmıştı. Bu kapsamda şenliğin yapıldığı alanın çevresi ilk kez çitle çevrildi, ziyaretçilerin sırt çantası ve büyük çanta ile alana girmesi yasaklandı.

Polis Oktoberfest'e ilişkin olumlu bilanço çıkarttı

Münih polisinin bu yıl 183’üncüsü düzenlenen Oktoberfest’e ilişkin bilançosu ise olumlu çıktı. Polis müdürü Jürgen Vanselow ziyaret sayısındaki azalmanın polisin çalışmasına da yansıdığını, suç duyurularında ise hafif bir gerileme kaydedildiğini açıkladı.

'Kötü hava şartları ve güvenlik konusu ziyaretçi sayısını etkilemiş olabilir'

Oktoberfest'in organizasyon sorumlusu Josef Schmid geçen yıllara kıyasla şenlik alanında kurulan dev çadırların izdiham nedeniyle daha ender olarak kapatılmak zorunda kaldığını, ancak etkinliğe yine de iyi bir atmosferin hakim olduğunu söyledi. Schmid, şenlik organizasyon kuruluşunun, etkinlikte satış yapanların, sergicilerin bu yılki Oktoberfest'ten çok memnun kaldıklarını bildirdi.

Josef Schmid etkinliğin başlangıcındaki son derece kötü hava şartlarının ve güvenlik konusundaki endişelerin ziyaretçi sayısının azalmasına sebebiyet vermiş olabileceğini de vurguladı, alanın etrafının çitle çevrilmesinin ve diğer güvenlik önlemlerine ilişkin konseptin amacına ulaştığının da altını çizdi.

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dpa/afp/ÇA/BÖ