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Dünya
Deutsche Welle

Oktoberfest yağmur altında başladı

Almanya'da Bavyera eyaletinin ünlü Ekim Şenliği (Oktoberfest) Münih'te yağan yağmur altında başladı. Festival, Ekim'in ilk hafta sonunda bitecek.

16 Eylül 2017 20:06

184'üncü geleneksel Ekim Şenliği (Oktoberfest) Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter'in ilk bira fıçısına musluğu çakmasıyla başladı. İlk bira Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer'e takdim edildi.

Münih'te ziyaretçiler bu yıl geçen yıllardan farklı olarak sabah saat 9'da festival alanına alındı. Alman haber ajansı DPA'nın geçtiği bilgilere göre festivale ilgi yoğun. Bazı ziyaretçiler bira çadırlarında bir yer kapabilmek için yağmura rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren alanın girişinde toplandı; bazıları şemsiye altında kahve ya da bira içerek festivalin başlamasını bekledi. Ziyaretçiler girişlere izin verilmesiyle birlikte alana akın etti.

Geçen yıllarda olduğu gibi Ekim Şenliği'nin yapıldığı alanın çevresi çitle çevrildi. Alana sırt çantası ya da büyük çantalar alınmasına önceki yıllarda olduğu gibi güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu Bavyera'nın geleneksel kıyafetleri olan Dirndl ve deri pantolon giyerek festival coşkusunu yaşadı. Bu yıl bir litrelik Arjantin bardak biranın fiyatı 10 euro 95 sent olarak belirlendi.

Terör saldırısı tehlikesi nedeniyle polis güvenlik konseptini bu yıl değiştirdi. Polis memurları vücut kameraları ve ek video kameralarla festival alanında güvenliği sağladı.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA/EC/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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