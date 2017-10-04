Oktoberfest sona erdi

Ziyaretçi rekorları kırmasa da organizatörler sorunsuz geçen ve dünyanın dört bir tarafından yaklaşık 6 milyon 200 bin kişiyi ağırlayan bu yılki Ekim Şenliği'nden (Oktoberfest) olumlu bir bilanço çıkardı.

Organizatörler önceki yıllarda şenlik alanındaki çadırları tıka basa dolduran 7 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılamamış olmasa da geçen yıla oranla bu yıl bu sayının 600 bin kişi arttığını açıkladı.

Oktoberfest'te aşırı yoğunluk yaşanmamış olması emniyetin verilerine de olumlu yansıdı. Polis bu yıl güvenlik nedeniyle ancak sabah 09.00'da açılan ve şenlik alanına girişlerde ziyaretçilerin güvenlik kontrolünden geçirildiği turnikelerde yığılma yaşanmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu yıl hırsızlık ve yaralama vakalarının sayısında azalma yaşandığı belirtildi. Ancak geçen yıl 34 olarak kayda geçen cinsel şiddet vakalarının bu yıl 67'e yükseldiği duyuruldu.

Dünyanın dört bir yanında ziyaretçi akını

Oktoberfest bu yıl da pek çok yabancı ülkeden ziyarteçi ağırladı. Şenliğe en çok ilgi gösteren ülkeler sırasıyla ABD, İngiltere, Avusturya, Fransa, İsviçre, Avustralya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka oldu. 65 ayrı ülkeden ziyaretçi çeken festivale Suudi Arabistan, Uruguay ve Zimbabve'den turistler de ilgi gösterdi.

Bu yılki Oktoberfest'te 7,5 milyon litre bira tüketildi, 189 büyük baş hayvan eti yendi. Festivalde biraların servis edildiği geleneksel bardakları evine götürmek isteyenler de oldu. Yaklaşık 120 bin adet bira bardağının çalınması için girişimde bulunuldu.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa,MK/ÖA