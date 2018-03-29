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Spor

Okay'dan Trabzonspor'a, Galatasaray maçı öncesi müjde!

Genç yıldız, Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanmıştı

29 Mart 2018 18:18

Trabzonspor'a Okay Yokuşlu'dan sevindirici haber geldi. A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı özel maçta sakatlanan ve tedavisi yoğun şekilde devam eden yıldız futbolcunun pazar günü Galatasaray ile yapılacak kritik karşılaşmada büyük ihtimalle forma giyeceği bildirildi. 

beIN Sports'ta yer alan habere göre; sol ayak bileğinde ikinci derecede ödem oluşan Okay Yokuşlu'nun tedavisinin sürdüğü ve Türk Telekom Stadı'na iğne ile çıkabileceği kaydedildi. 

Bu karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen Okay'ın teknik heyete de Galatasaray önünde mutlaka forma giymek istediğini söylediği belirtildi.

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