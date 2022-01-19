Okan Kocuk, kalesinde devleşti

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Trabzonspor evinde GZT Giresunspor ile karşılaştı. Son anlarda iki penaltı kurtaran Okan Kocuk maça damga vurdu.

Trabzonspor'da kayıp sürüyor. Geçtiğimiz hafta Sivasspor ile berabere kalan bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde konuk ettiği GZT Giresunspor ile puanları paylaştı: 1-1.

Maçın duraklama dakikalarında Bakesetas'ın iki penaltı vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

Trabzonspor karşılaşmanın duraklama anlarında penaltı kazandı. Alexis Perez'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

Giresunsporlu oyuncuların ceza sahasına önce girmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy penaltı vuruşunu tekrarladı. Ancak bir kez daha Bakasetas'a geçit vermeyen kaleci Okan takımına 1 puanı getirdi.

OPTA verilerine göre Okan Kocuk, Süper Lig'de kalesine gelen son 24 şutun 20'sini kurtardı.

"Penaltı olunca üzüldüm"

Anastasios Bakasetas'ın iki penaltı vuruşunda gole izin vermeyen file bekçisi karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuştu ve şunları söyledi:

"Penaltı olduğunda üzüldüm. Gerçekten sahada çok iyi bir performans gösterdi arkadaşlarım. Çıkardım penaltıyı, sonra Alper hoca dedi ki 'Sizden erken giren birisi' var. Tekrarlandı, onu da çıkardım. Bizim kaleci antrenörümüz İlker Avcıbay. Maçtan önce onla bakıyoruz.

İlker Avcıbay nereye vuracağını bana gösterdi. İlkinde ortaya vurdu, ayağımla çıkardım. Tekrar atacağını düşünüyordum. Bu sefer sağa atmayacağını düşündüm. Diğer tarafa atladım ve çıkardım."

İstatistikler ne diyor?

Galatasaray'dan kiralanan 26 yaşındaki kaleci, bu sezon ligde yaptığı 4 penaltı kurtarışıyla zirvede yer alıyor.

Okan Kocuk, Süper Lig'de kalesine gelen son 24 şutun 20'sini kurtardı.

Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla penaltı kurtaran kaleciler (4):

Okan Kocuk (2021/22)

Beto (2017/18)

Harun Tekin (2016/17)