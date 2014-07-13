Okan Bayülgen, Şirin Ediger’den boşandı

Okan Bayülgen dördüncü evliliğini yaşadığı Şirin Ediger’den boşandı. Bayülgen daha önce haklarında çıkan boşanma söylentilerini yalanlamak için eşine Ulus’ta 5 milyon liraya bir ev almıştı.

Yalçın Bel'in Sözcü'de yer alan haberine göre, Okan Bayülgen eşi Şirin Ediger’le Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Yaklaşık 6 yıl önce evlenen ve bu beraberlikten İstanbul isimli bir kızları olan Okan Bayülgen ve eşi Şirin Ediger’in boşandığı haberleri uzun zamandır magazin gündemini meşgul ediyordu. Hatta bu söylentileri yalanlamak için Okan Bayülgen eşine sürpriz bir şekilde Ulus’tan 5 milyon TL’ye ev almıştı.

Şirin Ediger, Adalar Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Okan Bayülgen’den boşanmak için başvurdu. Mahkeme, anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çiftin boşanmasına karar verdi. Okan Bayülgen ve Şirin Ediger, 31 Aralık 2008’de Roma’daki Türk Büyükelçiliği’nde çok az davetlinin katıldığı bir nikahla evlenmişti.

'Kimsenin kızıma ‘annen-baban boşanmış’ demesini istemiyorum'

Okan Bayülgen, haklarında çıkan ayrılık iddialarına “Benim de gay olduğumla ilgili sürekli bir söylenti var. Ve ben inanmaya başladım. Boşandı söylentisini umursamıyorum. Bunu zırt pırt yazarsanız, birileri görüp çocuğuna söyler. O çocuk da bizim çocuğa söyler. Kimsenin kızıma ‘annen-baban boşanmış’ demesini istemiyorum. Belge buluncaya kadar bunlar dedikodu. Bir belge bulunsa da ‘bunlar hece hece birleştirilmiş’ derim. Şirin’le Galata’da aynı evde yaşıyoruz" demişti.