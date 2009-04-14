T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Oğullarım kavga ediyor

Soru: Oğullarım birbirleriyle kavga ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

14 Nisan 2009 03:00

Soru: 11 yaşında üvey erkek çocuğum var. Bu yaz tatilini bizde geçiriyor. Benim de 3 ve 7 yaşında 2 tane oğlum var.7 yaşındaki oğlumla bunlar hiç anlaşamıyorlar ve durmadan kavga ediyorlar. Eşim ve ben ne yapacağımızı bilmiyoruz bizi yıpratmaya başladı.

Gönderen: Hatice O.

Cevap

Sayın Hatice Hanım,

Paylaşımınız doğrultusunda oğullarınızın birbiriyle kavga etmesi karşısında nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda bizden destek istemektesiniz. 11 yaşındaki üvey oğlunuzun sizinle yaşamadığını sadece tatillerde sizin yanınıza geldiğini anlıyoruz. Kavga etmelerinin çeşitli nedenleri olabileceği gibi bazı durumlarda anne ve babaların tutumları da çocukları kışkırtıyor olabilir. Üvey oğlunuzla ilişkinizin kalitesi ayrıca onun annesi ile ilişkiniz hakkında bilgi sahibi değiliz. Ancak size tavsiyemiz iki kardeşin kavga etmelerine sebep olacak nedenleri araştırmanız. Örneğin bir taraf haksızlığa uğradığını mı düşünüyor, hep bir tarafın istediği yapılıyor ve diğer kişi bu durumdan mı rahatsız, ya da ebeveynlerin tavırları mı çocukların anlaşmazlık yaşamasına neden oluyor bunları araştırın.

İki kardeşin arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirebilmek adına siz anne babalara da görev düşmekte. Farklı evlerde yaşasalar bile kardeş olduklarını bilmeleri ve birbirlerini sahiplenmeleri için sizin de bunu onlara hissettirmeniz gerekiyor. Gerekirse üvey oğlunuzun annesiyle de bu konuyu görüşüp ortak bir karar almaya çalışın. Burada önemli olan yetişkinlerin kişisel düşüncelerini bir kenara bırakıp çocuklarının iyiliği için ortak hareket edebilmeleridir.

Çocuklarınızla birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24