Oğullarım kavga ediyor

Soru: 11 yaşında üvey erkek çocuğum var. Bu yaz tatilini bizde geçiriyor. Benim de 3 ve 7 yaşında 2 tane oğlum var.7 yaşındaki oğlumla bunlar hiç anlaşamıyorlar ve durmadan kavga ediyorlar. Eşim ve ben ne yapacağımızı bilmiyoruz bizi yıpratmaya başladı.



Gönderen: Hatice O.



Cevap



Sayın Hatice Hanım,



Paylaşımınız doğrultusunda oğullarınızın birbiriyle kavga etmesi karşısında nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda bizden destek istemektesiniz. 11 yaşındaki üvey oğlunuzun sizinle yaşamadığını sadece tatillerde sizin yanınıza geldiğini anlıyoruz. Kavga etmelerinin çeşitli nedenleri olabileceği gibi bazı durumlarda anne ve babaların tutumları da çocukları kışkırtıyor olabilir. Üvey oğlunuzla ilişkinizin kalitesi ayrıca onun annesi ile ilişkiniz hakkında bilgi sahibi değiliz. Ancak size tavsiyemiz iki kardeşin kavga etmelerine sebep olacak nedenleri araştırmanız. Örneğin bir taraf haksızlığa uğradığını mı düşünüyor, hep bir tarafın istediği yapılıyor ve diğer kişi bu durumdan mı rahatsız, ya da ebeveynlerin tavırları mı çocukların anlaşmazlık yaşamasına neden oluyor bunları araştırın.



İki kardeşin arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirebilmek adına siz anne babalara da görev düşmekte. Farklı evlerde yaşasalar bile kardeş olduklarını bilmeleri ve birbirlerini sahiplenmeleri için sizin de bunu onlara hissettirmeniz gerekiyor. Gerekirse üvey oğlunuzun annesiyle de bu konuyu görüşüp ortak bir karar almaya çalışın. Burada önemli olan yetişkinlerin kişisel düşüncelerini bir kenara bırakıp çocuklarının iyiliği için ortak hareket edebilmeleridir.



Çocuklarınızla birlikte sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

