Öğrencilere ders anlatan defter

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Elmalı İlçesi\'nde belediyeyle Özel Eğitim Kurumları Federasyonu\'nun iş birliğinde \'BelediyeTube: Öğretmeni İçinde Ders Anlatan Defter Projesi\' hayata geçirildi. İlçedeki 6 bin öğrenciye dağıtılan özel defterler sayesinde öğrenciler, internet ortamında, ücretsiz olarak videolu ders dinleyip, anlamadıkları dersleri de takip edebilecek.

Elmalı Belediyesi ile Özel Eğitim Kurumları Federasyonu, öğrencilere derslerinde destek sağlamak, öğrencilerin sınırsız tekrar yapabilmeleri için imkan oluşturmak ve soru bankası, deneme sınavları, yaprak testlerle başarılarını analiz edebilmek için \'BelediyeTube: Öğretmeni İçinde Ders Anlatan Defter Projesi\' başlattı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında geçerli olacak proje kapsamında, ilçedeki yaklaşık 6 bin öğrenciye basım ve dağıtım masrafları belediye tarafından karşılanan akıllı defterler dağıtıldı. İçerisinde yer alan özel şifreler sayesinde, internet olan herhangi bir bilgisayardan \'www.belediyetube.net\' internet adresine giriş yapan 2\'nci ve 12\'nci sınıflar dahil tüm öğrenciler, videolu ders anlatımlarıyla sınıfta anlamadıkları ya da tekrar yapmak istedikleri dersleri takip edebilecek.

Projeyle ilgili bilgi veren Elmalı Belediye Başkanı AK Parti\'li Ümit Öztekin, \"\'Öğretmeni içinde ders anlatan defter\' isimli BelediyeTube adını verdiğimiz projeyle ilçemizdeki bütün öğrencilerimizin görmüş oldukları dersleri akşam evlerine gittiklerinde veya hafta sonlarında oturup bilgisayar başında, internet ortamında tekrar edebilecekleri imkan sağlıyoruz. Fırsat eşitliği ve özel ders ücretlerinden velilerimizi kurtarmayı amaçlıyoruz. Özel Eğitim Kurumları Federasyonu Başkanı Sayın Halil Çil beyin bize bu konuda çok büyük katkıları oldu. Onların çok önemli bir düşüncesini ilçemizde hayata geçirmek istedik. Elmalı\'daki 6 bin öğrencimize akıllı defterleri dağıtarak, bu defterlerin içindeki şifreler vasıtasıyla öğrencilerimiz bilgisayarlara girip bu imkandan faydalansın istedik\" diye konuştu.

\'ÖZEL ÖĞRETMEN TUTMALARINA GEREK YOK\'

Projenin belediye olarak baskı ve dağıtım maliyetlerini üstlendiklerini aktaran Öztekin, bunun için de 100 bin liralık harcama yapıldığını vurguladı. Projede Özel Okullar Federasyonu Başkanı Halil Çil\'in kendilerine büyük desteği olduğunu belirten Başkan Öztekin, şunları söyledi:

\"6 binin üzerinde öğrencimiz var Elmalı\'da. Bütün öğrencilerimiz eşit şekilde bundan faydalanabilecek. Dağıtmış olduğumuz bu defter ders anlatıyor. Defterimizin hemen iç sayfasında bir aktivasyon kodu, şifre var. Yine bir eğitim kartı veriyoruz öğrencilerimize, burada da bir aktivasyon kodu var. Bunları kazıyarak şifrelere ulaşıyorlar. Bu şifrelerle internetten kayıtlarını yaptırıyorlar. Hangi sınıfta okuyorsa o sınıfı seçiyor. Diyelim ki 7\'nci sınıftaki bir öğrencimiz yılsonuna kadar okulda görmüş olduğu dersleri hafta hafta, isterse geriye dönerek, isterse ileriye dönük istediği şekilde bunları tekrar evde dinleme ve tekrarlama imkanına sahip oluyor. Bir video ortamında profesyonel öğreticiler tarafından anlatılmış konular var. Diyelim ki çocuğunuz matematik dersinde bir konuyu anlayamadı, öğretmene birkaç defa sordu ama yine anlayamadı. Hafta sonu geldi ne yapmanız lazım? Bu çocuğa normal şartlarda özel öğretmen tutuyor velilerimiz, saati 100, 150, 200 lira veriyorlar. Özel öğretmenler çocuğun eksik kaldığı konuları öğrenmesini sağlıyor. Bu proje evlerinde olduğu zaman özel öğretmen tutmalarına gerek yok. Girecekler internete, hangi konuyu anlayamadık, matematikten şu konuyu anlayamadık. O konuyu açtıkları zaman zaten karşılarında özel öğretmen onlara internet ortamında o dersi anlatacak. Örnekler çözecek, testler olacak, sorular olacak ve bu sistemde tamamen bilgisayar üzerinden öğrenci eksiklerini giderebilecek.\"

\'ÜCRET TALEP ETMİYORUZ\'

Proje için hiçbir bedel talep etmediklerine de dikkat çeken Başkan Öztekin, \"Belediyemiz maddi giderlerini karşılıyor. Zaten bu iş Sayın Halil Çil\'in oluşturduğu bir proje olduğu için biz bunu hiçbir şekilde ücret almadan tamamen bütün öğrencilerimize hediye ediyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimize ücretsiz olarak kullanıma sunuyoruz. Proje 2017- 2018 eğitim öğretim yılını kapsıyor\" dedi.

Aileler ise projenin üzerlerindeki yükü hafiflettiğini belirterek, uygulama için eğitimcilere teşekkür etti.

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