Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyası

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'da yüzlerce öğrenci ihtiyaç sahibi yetişkin ve çocuklara kıyafet,kitap,kırtasiye malzemeleri ve oyuncak yardımı için güçlerini birleştirdi. Küçücük bir yardımın birçok şeyi değiştireceğini söyleyen gönüllü öğrenciler yardımseverlerden destek bekliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Konseyi\'nin desteğiyle 30 kulüp bir araya gelerek \'Bir Umut BAU\' projesini başlattı. Üniversitenin Beşiktaş Güney Kampüsünde kurulan stantlarda toplanan kitap, kıyafet, kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar yiyecek standından elde edilen gelirlerle birleştirilip Ağrı, Hatay ve İstanbul\'daki ihtiyaç sahibi yetişkin ve çocuklara gönderilecek.

\"HEPSİ İHTİYAÇ SAHİBİ KİŞİLERE ULAŞTIRILACAK\"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Görkem Enhoş, \" \'Bir Umut BAU\' projesinin ilki geçen yıl yapıldı. Bu sene biz 30\'dan fazla kulüple birlikte yardım seferberliği başlattık. Kitap, kırtasiye,oyuncak ve kıyafet stantları kurduk ve kermes açtık satılan yiyeceklerden gelen parayla birlikte toplanan kitap, oyuncak ve kıyafetler yurdun dört bir tarafında ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılacak. Projeye, okulumuzun öğretim üyesinden, öğrenicisine kadar herkes destek oluyor. Yardımlar çok iyi, beklentilerimizin üstünde devam ediyor. Geçen yıl toplanan yardımların üstüne çıktık\" dedi.

KOLİLER AĞRI, HATAY VE İSTANBUL\'A GİDECEK

Projenin ikinci dönem de devam edeceğini belirten Enhoş, \"Kıyafet, kitap, çocuklar için kırtasiye malzemeleri ve oyuncak topluyoruz. En son topladıklarımızı kolileyip yerlerine gönderiyoruz. Geçtiğimiz yıl Muş, Van ve İstanbul Arnavutköy\'de okullara yardım gitti. Bu yıl İstanbul Esenyurt, Ağrı ve Hatay\'daki okullara kolileri göndereceğiz. Okul sayısını artırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Yardım toplarken çok fark etmiyoruz ama o yardımlar çocuklara ulaşınca yüzlerindeki mutluluğu görünce yaptığımız işten inanılmaz keyif alıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"EL ELE VERİP GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK”

İnsanların duyarlılığının arttığını gördükçe mutlu olduğunu aktaran Engelsiz Yaşam Kulübü Başkanı Işılay Yeşil ise, \"Hep birlikte el ele vererek güçlerimizi birleştirerek yardım edebileceğimize inandık. Projeye başlarken bu kadar ilgi göreceğimizi beklemiyorduk. İnsanların duyarlılığının arttığını ve bir şeyler için uğraştıklarını görmek bizi mutlu ediyor. Satışlar çok iyi gidiyor, gönüllü olarak yiyecek getiren de oldu, onları da sattık keyifliyiz\" dedi.

\"HERKES STANDA OYUNCAK BAĞIŞLIYOR\"

Oyuncak topladıklarını söyleyen Müzik Kulübü\'nden Doruk Karaca da, \"İnsanların getirdiği oyuncakları kolileyip çocuklara gönderiyoruz. İnsanlara yardım ettiğim için çok mutluyum. Standa gelenler yanlarında oyuncak getiriyor, onları ihtiyacı olanlara göndermemizi sağlıyorlar, bu da bizi mutlu ediyor\" diye konuştu.