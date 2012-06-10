'Oğlum bak git' artık tişörtlerde

Bir temizlik işçisinin, kendisini elindeki kemerle taciz eden çocuğa söylediği ''Oğlum bak git'' sözünün yer aldığı tişörtler üretildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir temizlik işsi ile kendisini elindeki kemerle taciz eden bir çocuk arasındaki ''Oğlum bak git'' diye başlayan diyalog ve süpürgeli kavga, bir süre önce sosyal paylaşım sitelerinde en fazla izlenen görüntülerin arasında yer aldı.

Özellikle ''oğlum bak git'' sözünün üne kavuşması, bir giyim firmasının dikkatini çekti. Firma, olaya ilişkin ''oğlum bak git'' tişörtleri üreterek, piyasaya sürdü.

Firma sahibi Faruk Başoğlu, 12 yıllık firma olduklarını belirterek, genellikle esprili ve güncel konulara dayalı ürünler ürettiklerini söyledi.

Temizlik işçisi ile kendisini taciz eden çocuk arasında yaşananların bir sosyal paylaşım sitesinde yüzbinlerce kez izlendiğini ifade eden Başoğlu, şöyle konuştu:

''Biz bu olaya ilişkin tişört üretmeye karar verdik. İlk başta tutup tutmayacağı konusunda endişeliydik. Tişörtün üzerine temizlik işçisi karikatürü ile 'oğlum bak git' sözünü bastık. 10 gün önce piyasaya sürdüğümüz tişört, ülkenin dört bir yanından büyük talep görüyor. İnternetten alışveriş imkanı sunan firmalarda tişörtü gören bizi arıyor. Ürün yetiştiremiyoruz dersek yeridir.''

Başoğlu, bu konuyu, erkek ve çocuk tişörtlerine işlediklerini belirterek, ''Beklemediğimiz bir ilgi aldık. Bunun yanı sıra Messi-Sabri, öğrencinin evrimi gibi birçok çeşitte esprili tişörtlerimiz de ilgi görüyor'' dedi.