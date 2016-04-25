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Yaşam

'Oflu İsmail'in oğlu toprağa verildi

Hasan Hacısüleymanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

25 Nisan 2016 19:49

'Oflu İsmail' lakaplı mafya babası İsmail Hacısüleymanoğlu’nun oğlu Hasan Hacısüleymanoğlu Kilyos’ta toprağa verildi.

Vatan'da yer alan habere göre, Yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybeden mafya babası İsmail Hacısüleymanoğlu'nun oğlu Hasan Hacısüleymanoğlu, Cumartesi günü Tarabya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hacısüleymanoğlu için bugün Kilyos Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar’ın oğlu Mustafa Çağlar, Dündar Kılıç’ın torunu Onur Özbizerdik, Oktay Kaynarca, Hakan Ural, Sinan Engin, İsmail Türüt’ün de aralarında bulunduğu birçok isim katıldı.

Hacısüleymanoğlu daha sonra Kilyos Ağlamış Dede Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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