ÖDP'de Ergenekon kavgası

ÖDP MYK, parti içinde Ergenekoncuların olduğu imasında bulunan genel başkan Ufuk Uras’ı, “Partimizi ve Türkiye sosyalist hareketlerinin bütün geçmiş devrimci değerlerini faşistlik, milliyetçilik ve Ergenekonculuk gibi suçlamalarla karalamaya çalışan ve bu saldırılara çanak tutarak destekleyen tutumları çevreleri ve kişileri kınıyoruz” açıklamasıyla eleştirdi.



Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde (ÖDP) Uras ile parti içinde Devrimci Yol geleneğinden gelenler arasında uzun süreden beri yaşanan tartışma Ergenekon davası ve çatı parti tartışmalarının ardından bölünme noktasına kadar geldi. Uras’a yakın bazı isimlerin CHP’den belediye başkanlığı için kulis yapması, Uras’ın parti içindeki kendisine muhalif kesimleri Ergenekoncu olarak suçlaması ve çatı partisi girişimlerinin ardından dün İstanbul’da toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırıldı.



4 maddelik 'zorunlu'açıklama



Parti için yol ayrımı sayılabilecek MYK toplantısının ardından, “Partimiz hakkında medyada yer alan haberlerle ilgili olarak zorunlu bir açıklama” başlığıyla 4 maddelik bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, yerel seçim çalışmalarının kongrede alınan “eşitlikçi ve özgürlükçü bir sol seçeneğin oluşturulmasını” kararı doğrultusunda yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi:



“Medyada ÖDP'nin CHP'yi destekleyeceği şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı ÖDP üyelerinin CHP listelerinden aday olmaya çalışmaları tamamen bu kişilerin şahsi tasarruflarıdır, partimizi bağlamamaktadır. ÖDP yerel seçimlerde kamusal, demokratik ve katılımcı bir yerel yönetim programını esas alarak, bugünkü yerel yönetim anlayışına karşı gerçek bir alternatifi bu doğrultuda ortak hareket edebilecek bütün sol-sosyalist kesimlerle birlikte tartışmak ve hayata geçirmek için çaba göstermektedir.”.



Çatı partisi çalışmalarına katılma konusunda ÖDP’nin yetkili kurulları tarafından alınmış bir karar ve Parti Meclisi ile MYK tarafından bu konuda kimseye görev ve yetki verilmediğinin belirtildiği açıklamada, medyada çatı partisi çalışmalarına katıldığı haberleri çıkan Ufuk Uras’ın da partinin yetkili kurullarına bu konuda bir karar alınmak üzere herhangi bir öneri getirmediği ifade edildi.



Ergenekoncu suçlamasına yanıt



Açıklamanın en dikkat çeken yerlerinden biri de Ergenekon davasına ilişkin oldu. Ergenekon davasının olumlu yönler barındırmakla birlikte ÖDP’nin, davayı “devlet içindeki bir egemenlik ve çıkar çatışmasının bir parçası” olarak gördüğünün ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:

“Partimizin bu tutumu özellikle AKP'nin arkasındaki güçler ve destekçileri tarafından sürdürülen hayasız bir karalama kampanyası ile hedef alınmıştır. Partimizi ve Türkiye sosyalist hareketlerinin bütün geçmiş devrimci değerlerini faşistlik, milliyetçilik ve Ergenekonculuk gibi suçlamalarla karalamaya çalışan ve bu saldırılara çanak tutarak destekleyen tutumları çevreleri ve kişileri kınıyoruz.”



Uras, en son bir gazete ve televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda ÖDP içinde Devrimci Yol geleneğinden gelenleri Ergenekoncu olarak suçladı. ÖDP içinde uzun süreden beri yaşanan tartışmaların dün yapılan MYK toplantısının ardından yol ayrımına gelindiği belirtildi.

