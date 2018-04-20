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Spor

Ödemişspor'a taraftar desteği

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (DHA) SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'den 25 yıl sonra 3

20 Nisan 2018 19:11

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ, (DHA)

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig\'den 25 yıl sonra 3. Lig\'e yükselmek için Serik Belediyespor\'la Play-Off maçında karşılaşacak Ödemişspor\'a pazar günü karşılaşmanın oynanacağı Muğla\'da 60 otobüs dolusu taraftarı destek verecek.
Bir çok kuruluşun ulaşım desteği verdiği taraftarlar, final için Muğla\'ya çıkarma yapacak. Ödemişsporlu futbolcular, sabah saatlerinde Muğla\'ya giderek maç öncesi kampa girdi. Teknik direktör Serol Emlek, \"Taraftarlarımızın desteğiyle işi ilk maçta bitirip Ödemiş\'e 3. Lig takımı olarak döneceğiz\" dedi.
Ödemiş, rakibine mağlup olduğu takdirde Nevşehir Gençlik-Kırşehir Belediyespor eşleşmesinin mağlubuyla 3. Lig için son kozunu oynayacak.

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