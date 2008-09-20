Odaları satılık otel

Alman Hoffman İnşaat, Türkiye'de ilk kez Condo-Hotel uygulamasıyla Ramada Maslak Oteli'nin odalarını satışa çıkardı. Şirket sekiz ayda 171 odanın yüzde 35'ini 59 kişiye sattı. 1 kişi ise tam 11 oda satın aldı.

Ramada oteller zincirinin İstanbul'daki 4'üncü oteli, Temmuz 2010'da Maslak'ta açılacak. 342 odalı otelin yapımını ve işletmesini Alman Hoffman İnşaat üstlenecek. İş oteli olarak hizmet verecek otelde, Türkiye'de ilk kez "Condo-Hotel" konsepti uygulanacak. Sisteme göre Hoffman İnşaat, yatırımcılara sattığı otel odalarını 15 yıllığına kiralayarak, yatırımcısına yıllık 20 bin dolar kira getirisi sağlayacak.



Referans Gazetesi'nin haberine göre, otelde odası bulunan her yatırımcı yılın herhangi bir döneminde 30 gün süreyle odayı kullanma hakkına da sahip olacak. 171 odanın arsa bedeli olarak arsa sahibine verildiği projede, geriye kalan 171 odanın yüzde 35'i 59 kişiye sekiz ayda satıldı. İstanbul Ramada Maslak'ta yatırımcılardan biri 11 oda alırken, ortalama olarak yatırımcı başına 2.5 oda satın alındığı belirtildi.



Hoffman İnşaat Satış Müdürü Kaan Gerçek, 22 metrekare büyüklükteki odaları 200 bin dolardan satışa çıkardıklarını söyledi.



Kira bedeli yılda yüzde 1,5 artacak



Ramada İstanbul Maslak projesinin perşembe akşamı gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Gerçek, Maslak'ta eski Pabetland mağazasının yerine, 3 bin 200 metrekare alan üzerine 20 kat olarak inşa edilecek otelin Türkiye'deki ilk Condo-Hotel'i olacağını söyledi. Condo-Hotel konseptinin ilk kez 15 yıl önce ABD'de uygulandığını ifade eden Gerçek, oda sahibinin mülkünü kullanmadığı zamanların dışında gelir elde etmesine olanak veren sistemin daha sonra Avrupa ülkelerinde ve Dubai'de de yaygınlaştığı bilgisini verdi. Hoffman inşaat olarak, hem projenin geliştiricisi hem de 15 yıl boyunca otelin işletmecisi olacaklarını dile getiren Gerçek, 22 metrekare büyüklükteki odaları 200 bin dolardan satışa çıkarttıklarını kaydetti.



Gerçek, odaların satış sözleşmesiyle birlikte, yıllık 20 bin dolarlık bir kira kontratı imzaladıklarını ifade ederek, ilk 3 yıl sabit olan bu kira bedelinin, her yıl dolar bazında yılda yüzde 1,5 artış göstereceğini ve kira ödemelerini aylık olarak yapılacağını belirtti.



Maslak dördüncü otel



Dünyada uygulanan Condo-Hotel konseptinde kiraların yatırımcılara otelin doluluk oranları üzerinden hesaplanarak verildiğine değinen Gerçek, kendilerinin ise sistemin Türkiye'de ilk kez uygulanıyor olmasından dolayı, bu yöntem yerine yıllık kira ödemesini tercih ettiklerini ifade etti. Gerçek, ortalama olarak otellerin 7 yılda bir yenilendiğine işaret ederek, 8. yılın sonunda otelin yenilenmesi için kullanılmak üzere yatırımcılardan bir defaya mahsus 3 aylık kira bedelini talep edeceklerini belirtti.



Ramada İstanbul Maslak İş Geliştirme Direktörü Derya Tanboğa da, İstanbul Ramada Maslak'ın Ramada oteller zincirinin 4. oteli olduğunu belirterek, Bursa, Adana ve Kahramanmaraş'ta da Ramada otellerinin açılması için anlaşmaların yapılmak üzere olduğu bilgisini verdi.





