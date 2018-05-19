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Spor

Obradovic'in 12'nci finali

Gökhan HEBEPCİ-BELGRAD/DHA Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 12’nci kez Avrupa Ligi'nde finale yükseldi

19 Mayıs 2018 03:05

Gökhan HEBEPCİ-BELGRAD/DHA

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 12’nci kez Avrupa Ligi\'nde finale yükseldi.
Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Ligi Dörtlü Finali\'nde 17’nci kez yer alan Obradovic, Fenerbahçe ile üst üste üçüncü kez final heyecanı yaşayacak.
Obradovic, daha önce 11 kez yer aldığı finalde 9 defa kupayı kazanma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi\'nin en fazla şampiyon olan başantrenörü unvanını elinde bulunduran Sırp antrenör, 10’uncu kupa sevincini Fenerbahçe’de yaşamak için ter dökecek.

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