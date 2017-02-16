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Dünya
Deutsche Welle

Oberhausen'i asit bulutu sardı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne bağlı Oberhausen’daki bir kimya fabrikasında meydana gelen sızıntı nedeniyle kent üzerinde asit bulutu oluştu.

16 Şubat 2017 21:20

Oberhausen’daki Hamm Chemie adlı kimya işletmesinde yanlışlıkla hidroklorik asit (tuz asidi) konsantre sülfürik asit bulunan bir metal depoya boşaltıldı. Depo'da meydana gelen çatlak sonucunda havaya hidroklorik ve sülfürik asit karışımı bir buhar bulutu yükseldi.

Fabrikada çalışanlardan 40 kişi ile işlemenin yakınındaki başka bir firmada çalışan 110 personelin solunum yollarının tahriş olduğu bildirildi . Beş çalışan hastaneye kaldırıldı.

Oberhausen'da halka sokağa çıkmama çağrısı

Kaza ertesinde Oberhausen kentinin atmosferini saatlerce asit bulutu kapladı. Kentte halka sokağa çıkmama çağrısı yapıldı, çocukların okuldan eve gitmelerine izin verilmedi. Kreşlerde ve okullardaki çocukların öğleden sonra da dışarıya çıkmaması tavsiye edildi.

Kentte trafik de saatlerce felce uğradı. Güvenlik nedeniyle kazanın olduğu bölgede tren ve otobüs seferleri birkaç saatliğine durduruldu, bir otoyol ile Ren-Herne Kanal’ı trafiğe kapatıldı.

İnsan hatası

Kimya fabrikasının genel müdürü Axel Knauber, kazaya insan hatasının neden olduğunu söyledi. Knauber açılan maddi zararın 1,5 milyon euro civarında olduğunu açıkladı. Kriminal polis soruşturma başlattı.

Kentte öğleden sonra yarılan metal hazne tankerlerin yardımıyla boşaltıldı. Kurtarma çalışmalarına 130 itfaiye personeli, Marl ve Leverkusen kentlerinden de kimya uzmanları katıldı.

Sabah saatlerinde gözle görülebilen asit bulut atmosferde birkaç yüz metrelik alana yayıldı. İtfaiye tazyikli su kullanarak bulutu dağıtmaya çalıştı. Yetkililer daha sonra yaptıkları incelemelerde atmosferde tehlike arz eden maddeye rastlanmadığını, ancak atmosferden numuneler alındığını açıkladılar. Kentin içme suyuna da asit karışmadığı, itfaiyenin kullandığı büyük miktarlardaki su nedeniyle asit yoğunluğunun düşürüldüğü belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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