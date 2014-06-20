Obama'nın Irak rotası



ABD Başkanı Barack Obama, Washington'da yaptığı açıklamalarda Irak krizini değerlendirdi. ABD'nin Irak ve bölge lideriyle diplomatik çabalara liderlik etmek istediğini söyleyen Obama, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin hafta sonu Avrupa ve Ortadoğu'da görüşmeler yapmak üzere yola çıkacağını açıkladı.

Obama son günlerde gündeme gelen ABD-İran işbirliği konusunda da açıklamalar yaptı. ABD Başkanı, İran'ın, Irak hükümetinin kapsayıcı olması ve Sünniler ile Kürtlerin çıkarlarına saygı duyması gerektiği yönünde bir mesaj göndermesi halinde Irak'ta yapıcı bir rol oynayabileceğini söyledi. Obama, ABD'nin de aynı mesajı gönderdiğini vurguladı. Obama sözlerini, "Ancak İran, sadece Şii liderliğindeki hükümeti destekleyen silahlı bir güç olarak çatışmaya katılırsa, bu müdahalesi muhtemelen durumu daha da kötüleştirecektir" şeklinde sürdürdü.

Irak'ın liderlerini seçmenin ABD'nin işi olmadığın kaydeden Obama, sadece herkesi dâhil eden bir ajandaya sahip liderlerin Irak'ı bu krizden çıkarabileceğini belirtti.

ABD Başkanı, Iraklı liderlerin, Sünni, Şii ve Kürtlerin de söz hakkı bulunan bir ajandaya sahip olması gerektiğini ifade etti.

Barack Obama, Irak ordusuna destek amacıyla 300 askeri danışman göndermeye hazırlandıklarını ve durum gerektirdiği takdirde “kesin hedefli askeri harekâtlarda” bulunulacağını bildirdi.

ABD'nin küresel enerji pazarının istikrarıyla ilgilendiğini ifade eden ABD Başkanı, Irak'ı radikal gruplar için güvenli bir sığınak olarak görmediğini kaydetti.