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Dünya
Deutsche Welle

Obama'dan TTİP çağrısı

ABD Başkanı Barack Obama'nın "Birliğin Durumu" konuşmasında öne çıkardığı konulardan biri Atlantik aşırı Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTİP) oldu.

21 Ocak 2015 10:58


ABD Başkanı Barack Obama, her yıl geleneksel olarak yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında ekonomiden dış politikaya, terörden Amerikan değerlerine kadar birçok konuya değindi. Obama, Kongre'de yaptığı konuşmada, bu yıl ve ileriki dönemdeki icraatları hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında Atlantik aşırı Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nın (TTİP) önemini vurgulayan Obama, müzakereleri hızlandırma çağrısında bulundu. Obama, "Dünyadaki tüketicilerin yüzde 95'i ABD sınırları dışında yaşıyor. Bu fırsatlara kapımızı kapayamayız" dedi. Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi Parti de serbest ticaret anlaşmasına olumlu yaklaşıyor.

'Guantanamo'yu bitirmenin zamanı'

Obama Guantanamo konusuna şu sözlerle değindi: "Dünyanın kınadığı ve teröristlerin kendilerine yeni elemanlar kazanmak için gerekçe olarak kullandığı bir hapishaneyi, mahkûm başına 3 milyon dolar harcayarak açık tutmanın bir anlamı yok. Bu işi bitirmemizin zamanı. Bu hapishanenin kapatılmasına yönelik kararlılığım yumuşamayacak."

"Dünyanın belirli yerlerinde tekrar ortaya çıkan üzücü Yahudi karşıtlığına karşı duruyoruz" diyen Obama, "çoğunluğu barışa bağlı Müslümanların, incitici şekilde tek tipleştirilmesini reddetmeye devam edeceklerini" kaydetti.

'IŞİD'i yok etme çabası zaman alacak'

IŞİD'le mücadele konusunu da ele alan Obama, "Irak ve Suriye'de, askeri gücümüz de dahil olmak üzere Amerikan liderliği IŞİD'in ilerleyişini durduruyor. IŞİD'i yok etme çabası zaman alacak, ancak başarılı olacak" dedi.

İran ile müzakerelerin devam ettiğine dikkat çeken Obama, gelişmeyi tersine çevirme tehdidini içeren herhangi bir yaptırım tasarısını veto edeceği uyarısında bulundu. Obama, "Amerikan halkı bizden sadece son çare olarak savaşa gitmemizi bekliyor ve bu akla bağlı kalmaya niyetliyim" ifadesini kullandı.

Küba ile yeni bir döneme girildiğinin işaretini veren Obama, "Bu yıl Kongre, Küba'ya ambargoyu sona erdirme çalışmasına başlamalı" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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