Obama'dan sosyal adalet vaadi

Barack Obama'nın Washington'da yaptığı

konuşma Amerikan televizyonlarından da

canlı yayınlandı. Obama konuşmasında yoksullarla zenginler arasındaki eşitsizliği

daraltma ve orta sınıfı güçlendirme yönünde somut adımlar atacağını vurguladı. Bunun

için gerekirse Kongre'yi devre dışı bırakabileceğini ve Başkanlık Kararnamesi

yayınlayarak bu adımları hayata geçireceğini söyledi.

Barack Obama geride kalan 4 yıl içerisinde ABD'de ekonomik büyüme, şirketlerin

kazançlarında ve hisse senedi kurlarında artış sağlandığına ancak bundan

Amerikalılarının tümünün faydalanamadığına dikkat çekti. Ortalama Amerikalıların

ücretlerinin, yükselme şanslarının artmadığına ve sosyal eşitsizliğin daha da

büyüdüğüne dikkat çeken Obama birçok kişinin işinin dahi olmadığını ifade etti.

'Göç reformu tamamlanmalı'

Obama federal sözleşmeli çalışanlar için asgari ücretin artırılması ve yeni bir emeklilik

sisteminin kurulması gibi reformlar için gerekirse Kongre'yi atlayarak Başkanlık

Kararnameleri çıkartacağını belirtti. Obama Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin

direnişine takılan Göç Reformu'nun da 2014 yılında tamamlanması gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Barack Obama dış politikayla ilgili de mesajlar verdi. 2014 yılı sonunda

Afganistan'daki Amerikan birliklerinin çekileceğine dikkat çeken Obama "ABD'nin en

uzun savaşı nihayet bitmiş olacak" diye konuştu. Afganistan ile ikili güvenlik

anlaşmasının imzalanması halinde küçük bir Amerikan birliğinin ülkede kalabileceğini

söyledi.

İran ile müzakerelere de değinen Obama "John F. Kennedy ve Ronald Reagan Sovyetler

Birliği ile müzakere edebildiyse o zaman hiç kuşkusuz bugün güçlü ve kendine güvenen

Amerika da daha az güçlü karşıtlarıyla müzakere edebilir" diye konuştu.

