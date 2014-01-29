Obama'dan sosyal adalet vaadi

Barack Obama'nın Washington'da yaptığı
konuşma Amerikan televizyonlarından da
canlı yayınlandı. Obama konuşmasında yoksullarla zenginler arasındaki eşitsizliği
daraltma ve orta sınıfı güçlendirme yönünde somut adımlar atacağını vurguladı. Bunun
için gerekirse Kongre'yi devre dışı bırakabileceğini ve Başkanlık Kararnamesi
yayınlayarak bu adımları hayata geçireceğini söyledi.
Barack Obama geride kalan 4 yıl içerisinde ABD'de ekonomik büyüme, şirketlerin
kazançlarında ve hisse senedi kurlarında artış sağlandığına ancak bundan
Amerikalılarının tümünün faydalanamadığına dikkat çekti. Ortalama Amerikalıların
ücretlerinin, yükselme şanslarının artmadığına ve sosyal eşitsizliğin daha da
büyüdüğüne dikkat çeken Obama birçok kişinin işinin dahi olmadığını ifade etti.
'Göç reformu tamamlanmalı'
Obama federal sözleşmeli çalışanlar için asgari ücretin artırılması ve yeni bir emeklilik
sisteminin kurulması gibi reformlar için gerekirse Kongre'yi atlayarak Başkanlık
Kararnameleri çıkartacağını belirtti. Obama Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin
direnişine takılan Göç Reformu'nun da 2014 yılında tamamlanması gerektiğini kaydetti.
ABD Başkanı Barack Obama dış politikayla ilgili de mesajlar verdi. 2014 yılı sonunda
Afganistan'daki Amerikan birliklerinin çekileceğine dikkat çeken Obama "ABD'nin en
uzun savaşı nihayet bitmiş olacak" diye konuştu. Afganistan ile ikili güvenlik
anlaşmasının imzalanması halinde küçük bir Amerikan birliğinin ülkede kalabileceğini
söyledi.
İran ile müzakerelere de değinen Obama "John F. Kennedy ve Ronald Reagan Sovyetler
Birliği ile müzakere edebildiyse o zaman hiç kuşkusuz bugün güçlü ve kendine güvenen
Amerika da daha az güçlü karşıtlarıyla müzakere edebilir" diye konuştu.